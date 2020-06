SPD will Baugebiet in Neuses am Bahnhof erschließen

Die Kronacher SPD-Stadtratsfraktion will die Schaffung weiterer Baugrundstücke in Kronach voranbringen. Deshalb hatte sie bereits 2018 auf Initiative von Edgar Dunst beantragt, einen Anlauf zu nehmen, die freie innerörtliche Fläche beim Bahnhof in Neuses für eine Wohnbebauung zu erschließen. Dies ist bisher aufgrund einer fehlenden qualifizierten Zufahrt gescheitert.

Durch den Erwerb eines Grundstücks an der Alten Dorfstraße ist es nun möglich, den Bereich, wo auch die Stadt Kronach größere Grundstücksflächen besitzt, zu erschließen. Dann können rund zehn Baugrundstücke geschaffen werden - wenn sich weitere Anlieger beteiligen, eventuell noch mehr als doppelt so viele.

Chance für Kronach

Diese Chance sollte die Stadt Kronach aufgrund der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken im Stadtgebiet zügig ergreifen, so der Wunsch und ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion zur Behandlung im Stadtrat, den sie in ihrer jüngsten Sitzung beschloss. Der Bericht des Leerstandsmanagements vor kurzem im Stadtrat habe gezeigt, dass wöchentlich Anfragen nach Baugrundstücken bei der Stadtverwaltung eingehen, unterstrich Stadtrat und langjähriges Bauausschussmitglied Hans Simon. Bei der Ausweisung von Bauland müsse die Stadt Kronach wieder verstärkt aktiv werden und dies nicht nur den Nachbargemeinden überlassen.

Stadtrat Klaus Simon hob positiv hervor, dass hier eine innerörtliche Baulücke geschlossen werde und es keinen zusätzlichen Flächenverbrauch außerhalb des Ortes gebe, was gut für den Landschaftsschutz sei.

Stadt soll Eigentümer ansprechen

Die SPD-Fraktion hat deshalb beantragt, dass die Stadt noch einmal Kontakt mit allen Eigentümern freier Grundstücke in diesem Bereich aufnimmt und abfragt, ob sie sich an der Erschließung des Baugebiets beteiligen wollen. Der Stadtrat muss außerdem einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan fassen. Die notwendigen Mittel für die Planung und Erschließung sollen in den Haushalt mit aufgenommen werden. vz