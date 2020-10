Alle sind sich einig: Der Besuch der Kindergärten und der Schule ist für die Kinder unerlässlich. Vor diesem Hintergrund hat sich die Sander SPD-Gemeinderatsfraktion laut eigener Mitteilung erkundigt, welche technischen Möglichkeiten es für die Belüftung von Klassenzimmern gibt und wie sie mit vertretbarem Aufwand eingesetzt werden können. Die Ergebnisse der Fraktion führten zu einem Antrag an den Gemeinderat, Geräte zu beschaffen.

Die Frage ist, wie der Schulunterricht während der SARS-CoV-2 Pandemie realisiert werden kann, ohne die Kinder einem unnötigen Infektionsrisiko auszusetzen. Es geht nicht nur um die Kinder, denn wenn die Kinder gefährdet sind, dann sind es auch Lehrer, Eltern und Großeltern und schließlich die gesamte Gesellschaft. Bei der Auswahl der Konzepte spiele das Lüften eine wesentliche Rolle, betont die Sander SPD.

Lüften nur beschränkt möglich

Da Lüftungskonzepte aber im Winter kaum greifen können und die Räume nicht immer ordentliches Durchlüften möglich machen, erkennt die SPD Alternativen: Ein Schutzkonzept mit Abständen kann in der Realität kaum umgesetzt werden. Ein Schutzkonzept, das auf das Tragen von hochwertigen Masken setzt, bietet hohe Sicherheit vor einer Infektion. Aber es ist ein in den Kindergartengruppen unmögliches Konzept.

Raumluftreiniger die Lösung?

Gute Geräte können die Luft in einem geschlossenen Raum virenfrei machen. Diese Geräte sind in Laboren und in der Intensivmedizin bewährt. Experten plädieren dafür, sie im Winter in Klassenräumen einzusetzen. Luftreinigungsgeräte sind zurzeit verfügbar. Für hilfreich halten Fachleute weiter Kohlendioxid-Sensoren, die mit einer Ampelfunktion die Notwendigkeit zur Lüftung anzeigen. Für diese Sensoren sollen Kosten bis zu 150 Euro pro Gerät wohl auch von der Staatsregierung übernommen werden. Deshalb sollte man die Räume mit Schulbetrieb der Ganztagesschule und die Aufenthaltsräume der Kindergärten mit Kohlendioxid-Sensoren als Lüftungsampeln ausstatten. Mit diesen Geräten könnte dann gezielt nach Notwendigkeit gelüftet werden und nicht nach gefühlten Zeitintervallen, so lautet der SPD-Antrag. red