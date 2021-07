Der Seniorenausschuss des Ramsthaler Gemeinderates lädt die Senioren am Donnerstag, 29. Juli, zu einem Treff am terroir f ein. Im Rahmen des gemütlichen Beisammenseins wird vom Aussichtspunkt aus ein kurzer Spaziergang zum neuen Terrassenweinberg vom Weingut Neder unternommen, der einer der größten dieser Art in Franken ist. Lorenz Neder erklärt die Besonderheiten dieser Weinbergsanlage. Anschließend gibt es eine Verkostung am terroir f. Da die Parkmöglichkeiten an und in den Weinbergen eingeschränkt sind, bietet der Seniorenausschuss auch eine Abholung von daheim an, die unter Tel. 09704/1709 (Bäckerei Kemmer) bestellt werden kann. Bei schlechter Witterung findet der Treff im Gasthof Wahler statt. hla