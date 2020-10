Die Kreistagsfraktion der SPD Erlangen-Höchstadt sorgt sich um die Verkehrssicherheit auf der Kreisstraße 31 auf Höhe der A 73, Anschlussstelle Möhrendorf. In einem Schreiben an Landrat Alexander Tritthart (CSU) bitten die Sozialdemokraten darum, den Kreistag in seiner nächsten Sitzung darüber zu informieren, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Verkehrssicherheit an genannter Stelle zu verbessern.

An den Ein- und Ausfahrten der A 73 an der Anschlussstelle Möhrendorf, die auf die Kreisstraße ERH 31 führen, komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen, bei denen Verkehrsteilnehmer gefährdet, geschädigt oder gar verletzt werden. Allein vom 21. Januar 2018 bis zum 4. Mai 2020 habe es an diesen Örtlichkeiten 16 Verkehrsunfälle gegeben. Dabei seien insgesamt sieben Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt worden. Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Erlangen-Land habe erst im Sommer 2020 dem Gemeinderat Möhrendorf zum wiederholten Male berichtet, dass es sich bei dieser Stelle um einen Unfallschwerpunkt handelt.

Die SPD möchte nun wissen, wie weit ein versprochenes Gutachten über machbare Verbesserungen der Verkehrssicherheit gediehen ist oder ob es schon konkrete Planungen für bauliche oder verkehrslenkende Maßnahmen gibt, welche die Sicherheit verbessern. red