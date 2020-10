Mit einer Überraschung wartet Bürgermeister Michael Kastl ( CSU ) bei der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses auf. Hatte es immer geheißen, dass es keine Hausanschlüsse an das neue Glasfaserkabel der Telekom gibt, so hat sich das jetzt geändert. "Ganz neu ist das Beifang-Projekt", sagte er. So lassen sich bis zu 24 Haushalte anschließen.