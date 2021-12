Städtische Rechnungen und Mahnungen können Coburgerinnen und Coburger ab sofort digital bezahlen. Auf jedem Brief sind zwei QR-Codes zu finden, die einfach mit dem Smartphone gescannt werden können. Einer führt ins eigene Online-Banking und generiert eine vorab ausgefüllte Überweisung. Der andere führt zum Online-Bezahldienstleister PayPal. "So können Bürgerinnen und Bürger städtische Gebühren mit einem System bezahlen, das sie vom Online-Shopping bereits bestens kennen", sagt Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. "Wir freuen uns, dass wir diesen Service als eine von sehr wenigen Kommunen in Deutschland anbieten können."

Hintergrund des Ganzen: Die Stadt Coburg arbeite intensiv daran, digitaler und bürgerfreundlicher zu werden, sagt der OB: "Dabei kommt es uns nicht nur darauf an, die einzelnen Leistungen ins Internet zu bringen. Wir wollen auch, dass sie einfach zu bedienen sind, damit die Bürgerinnen und Bürger maximalen Nutzen daraus ziehen", erklärt Sauerteig und weist darauf hin, dass man Anträge weiterhin auf gewohnten, nicht-digitalen Wegen stellen könne. Auch Rechnungen ließen sich nach wie vor analog bezahlen." red