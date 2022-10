Bürgermeister kauft Strom ein Die Ausschreibung für die Versorgung gemeindlicher Gebäude mit Strom im bevorstehenden Kalenderjahr 2023 beschäftigte den Gemeinderat zum Abschluss der öffentlichen Sitzung. "Energie ist wichtig, Energie brauchen wir", so Bürgermeister Muth. Es sei im Vergleich zum Vorjahr mit einer deutlichen Preissteigerung zu rechnen. In einem zweistündigen Bieterverfahren wird sich die Kommune an einer digitalen Strombörse für einen Anbieter entscheiden. Das Gremium ermächtigte den Bürgermeister einstimmig dazu, eine Vergabeentscheidung zu treffen. "Wir haben keine Alternative. Wir müssen uns schnell entscheiden." An den aktuellen Preissteigerungen führe auch für die Gemeinde kein Weg vorbei. Die Gemeinde Oberleichtersbach verbraucht pro Jahr knapp unter 100.000 Kilowattstunden für ihre kommunalen Gebäude, erläuterte der Bürgermeister.

Bauanträge Für den geplanten Umbau der ehemaligen Raiffeisenbank zu einem Wohnhaus auf dem betroffenen Grundstück in der Gemarkung Modlos wurde die Baugenehmigung ohne Gegenstimmen verlängert. Im Genehmigungsfreistellungsverfahren erfolgt der Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage auf einem Grundstück in Breitenbach. Eine Zustimmung des Gemeinderates war daher nicht notwendig. In Oberleichtersbach soll ein neues Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung errichtet werden. In dem betroffenen Bereich gibt es keinen Bebauungsplan. "Es spricht von unserer Seite aus nichts dagegen", sagte Muth. Das Gremium hatte keine Einwände oder Gegenstimmen. bit