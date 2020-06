Polizei kickt für die Kita

Traditionell veranstaltet die Polizei im Landkreis Bamberg jedes Jahr ein Fußballturnier. So waren die Mannschaften (vor Corona-Ausbruch) zum wiederholten Male zu Gast in der Aurachtalhalle in Stegaurach. Die Spenden dieses Turniers wurden nun an die Katholische Kindertagesstätte St. Marien in Stegaurach übergeben.

Reimund Teusel und Michael Weinkam von der Polizeiinspektion Bamberg-Land und federführende Organisatoren des diesjährigen Fußballturniers freuten sich, 555 Euro an die stellvertretende Kindergartenleiterin Barbara Stöcklein und Pfarrer Walter Ries für den Träger des Kindergartens überreichen zu können.

Erster Bürgermeister Thilo Wagner (FW) als Hausherr der Aurachtalhalle und Schirmherr Holger Dremel (MdL CSU) kamen ebenfalls zur Spendenübergabe. Sie konnten sich im Außenbereich der Kita davon überzeugen, dass die Arbeiten an Spielgeräten und Outdoor-Anlagen gut vorangehen. Sicher werden die Kinder hier ihren Spaß haben, waren sich alle einig. Die Polizeiinspektion Bamberg Land trägt daran nun einen kleinen Anteil.

Die Kindertagesstätte St. Marien hatte 2015 ihren Ersatzneubau fertiggestellt. Mit dem bald abgeschlossenen Außenbereich sind die Bauarbeiten an der Einrichtung, die von Eltern und Kindern sehr gut angenommen wird, dann beendet. red