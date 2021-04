Wer hoppelt schon früh durch die Kita geschwind, mit einem süßen Geschenk für jedes Kind? Die 20 Kinder in der Notbetreuung waren sichtlich überrascht und erfreut über den unerwarteten Besuch des Osterhasen in ihrer Kita. Meister Lampe hat aber auch die 80 Kinder nicht vergessen, die derzeit zu Hause sind, weil corona- bedingt gerade kein Regelbetrieb stattfinden kann. Mit Unterstützung des Kita-Teams und ihrer Leiterin Jacqueline Ramming wurden alle über den ungewöhnlichen Einsatz informiert. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit und schauten bei ihrer Tagesstätte vorbei, wo sie am Gartenzaun schon erwartet wurden und mit einem kleinen Geschenk wieder nach Hause gehen konnten. hd