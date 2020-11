Ende September 2020: "Stefan Wagner wiedergewählt" steht in dieser Zeitung zu lesen. 45 der 66 Wahlberechtigten der kleinen Ortschaft Unterküps wünschten sich einen Ortsbeauftragten, das bekräftigten sie mit ihrer Unterschrift auf dem Antrag ans Rathaus.

Da somit die vorgeschriebene "Ein-Drittel-Grenze" mehr als erreicht war, lud die Marktgemeinde die Unterküpser zur Wahl - coronabedigt - in die Schulturnhalle ein. Wahlvorschlag gab es nur einen: Stefan Wagner.

Dass die Unterküpser mit ihrem bisherigen Ortsbeauftragten sehr zufrieden sind und ihn auch für die nächsten sechs Jahre gerne als Bindeglied zwischen dem 80 Einwohner zählenden Dorf (Stand Juni 2020) und der Marktgemeinde sehen möchten, zeigte das klare Wahlergebnis: Alle 20 anwesenden Stimmberechtigten gaben ihre Stimme an den 39-jährigen Stefan Wagner. Der "Alte" ist somit der "Neue". Und der hatte auch gleich etwas zu sagen. "Es sind da ein paar Sachen, die mit der Gemeinde geklärt werden müssen", so Wagner. Außerdem wünsche er sich zeitnah eine Ortsbegehung. "Das wird geschehen", so die Zusage von Gabriele Böhmer. Betreiben Sie Landwirtschaft? Stefan Wagner: Ich bin im Maschinenbau tätig. Die Land- und Forstwirtschaft betreibe ich im Nebenerwerb. Sie wurden ohne Gegenkandidaten als Ortsbeauftragter wiedergewählt - die Unterküpser sind also sehr zufrieden mit Ihnen. Was haben Sie in den letzten Jahren für Ihre Gemeinde erreichen können? Gibt es einen Aushang, ein Schwarzes Brett oder Ähnliches, wo Sie Neuigkeiten aus Ebensfeld oder aus dem Dorf aufhängen? In den letzten Jahren, vor meiner Zeit als Ortsbeauftragter, fand schon eine kleine Dorferneuerung statt mit Neubau des Gemeinschaftshauses, Renovierung der Kapelle sowie kleineren Maßnahmen. Somit waren keine größeren Projekte erforderlich. Zwischen Unterküps und Oberküps ist eine Flurbereinigung geplant, das habe ich mit in die Wege geleitet. Am "Häusla" ist eine Anschlagtafel, hier werden regelmäßig Neuigkeiten der Gemeinde Eb ensfeld und Unterküps, Feuerwehrveranstaltungen etc. mitgeteilt. Aus welchem Anlass sollte die Ortsbegehung stattfinden? Wie lange ist dieses Thema schon wichtig für das Dorf? Manche Anliegen werden besser vor Ort geklärt. Die Gemeinde hat bereits zugesagt, zum Ortstermin zu kommen. Wie gut ist der Draht ins Rathaus, werden Anfragen ernst genommen? Unsere Anliegen werden gut umgesetzt. Was gibt es Neues in Unterküps? Zurzeit gibt es leider nichts Neues, da keine Treffen im "Häusla" und auch keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, Feuerwehrübungen und Lehrgänge sind auch abgesagt. Die Fragen stellte Monika Schütz.