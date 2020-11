Der Gemeinderat machte bei seiner Sitzung am Montag Nägel mit Köpfen. Bei der Oktobersitzung hatte Frank Reißenweber vom Landratsamt das Ökokonzept für die Gemeinde vorgestellt und den Gemeinderäten schmackhaft gemacht. Und dieses Mal wurde es gleich vom Gemeinderat beschlossen - und das einstimmig. Bürgermeister Bastian Büttner (CSU) stellte die einzelnen Maßnahmen mit Flur-Nummern im Schnelldurchgang nochmals vor und verwies auf die vorgesehenen Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen. Dazu stellte Büttner fest: "90 Prozent der Bürger stehen zu diesem Konzept."

Ein Treffen der Gemeinde mit der Niederfüllbacher Jugend ergab, dass diese zahlreiche Wünsche hege. So wurde unter anderem vorgebracht, ein Basketballplatz, ein Skaterpark, eine Mountainbikestrecke und eine Lagerfeuerstelle wären schön. Das Gremium zeigte sich nicht abgeneigt von den Vorstellungen der Jugend. Deren Vertreter sollen zur nächsten Sitzung eingeladen werden. Denn das, was machbar ist, soll in die Haushaltsplanungen 2021 aufgenommen werden.

Corinna Leicht (ÜWN) hatte beantragt, den Radweg zwischen der Uferstraße und dem Jean-Paul-Weg zu beleuchten. Die Ratskollegen beschlossen, dass die Verwaltung Angebote einholen und Fördermöglichkeiten prüfen soll.

Bürgermeister Bastian Büttner teilte mit, dass die Gesamtkosten des Städtebauabschnittes Ufer-/Parkstraße mit Neubau der Beckenhausbrücke bei 2,18 Millionen Euro lägen, wobei es erhebliche Zuschüsse gebe.

Für ein Storchennest wurde noch kein Standort gefunden. Büttner bat um Vorschläge. Der Bauhof könnte die Arbeiten in Eigenregie übernehmen, sagte der Bürgermeister.