Der neue Außenanstrich des Oberleichtersbacher Rathauses wird "mintgrün". Darauf einigten sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Im Rahmen der Generalsanierung und Erweiterung des Oberleichtersbacher Kindergartens genehmigten die Gemeinderäte einen Nachtrag der Firma Schneider GmbH & Co KG in Höhe von 3918 Euro. Dieser wurde begründet durch zusätzliche Leistungen und Materialien sowie allgemeine Preiserhöhungen seitens der Lieferanten.

Auf Antrag der Leichtersbacher Musikanten e.V. gewährte die Gemeinde einen Zuschuss von 350 Euro zum Kauf einer Tuba. Dem Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen e.V. gewährten die Gemeinderäte einen Zuschuss von 1032 Euro, was 50 Cent pro Einwohner der Großgemeinde entspricht. Dem Antrag auf finanzielle Unterstützung des WIM-Projektes ("Wir musizieren") durch die Grundschule Oberleichtersbach gaben die Gemeinderäte statt und übernehmen für weitere 18 Monate die Kosten von 3338 Euro. Gegen die Einbeziehungssatzung "Hirschgraben" im Gemeindeteil Eckarts/ Rupboden, Markt Zeitlofs, hat die Gemeinde als beteiligter Träger öffentlicher Belange keine Einwände. Gemeindliche Interessen sind nicht berührt.