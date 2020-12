Die Volkshochschule Bamberg Stadt ist seit dem Wochenende in die angeordnete Winterruhe gegangen und ist bis zum 10. Januar nicht besetzt. In dringenden Fällen ist die Abteilung Finanzen ab 4. Januar unter der Telefonnummer 0951/871110 erreichbar. Anmeldungen zu Online-Angeboten sind über www.vhs-bamberg.de jederzeit möglich. Folgende besondere, neue Online-Kurse bieten im Lockdown Bildung, Entspannung und sportliche Betätigung: Spanisch für Anfänger (Kursnummer 3400), Salvador Dalí und die Biblia Sacra (6016), Glück und Gesundheit für 2021 (4494), Pilates (4463), Yoga (4281) und Vinyasa Yoga (4223 und 4224). Von Präsenz auf Online umgestellt wurde der Kurs "Fortgeschrittene Techniken mit Microsoft Excel 2013" (2504) zur beruflichen Weiterbildung. Online-Kurse für Acryl- und Aquarellmalerei sind unter der Kursnummer 612 zu finden. Bei Problemen mit der VHS-Cloud hilft Christine Raßmann am 5. und 7. Januar von 8.30 bis 12.30 Uhr telefonisch unter der Nummer 0951/871121. red