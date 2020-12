Wenn am heutigen Freitag die Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbands Coburg zusammentritt, scheint es zunächst um Routine-Angelegenheiten zu gehen: Wirtschaftsplan und Haushaltssatzung für 2021 sollen beschlossen werden. Außerdem steht die Entlastung der Verbandsvorsitzenden für die Jahre 2018 und 2019 an. Bei der Entlastung stellt die Verbandsversammlung fest, dass Rechnungslegung und Abwicklung des Haushalts in Ordnung waren. Verantwortung dafür trägt der Verbandsvorsitzende; das ist kraft Satzung der Landrat des Landkreises Coburg. Landkreis und Stadt Coburg sind die Partner in dem Zweckverband; der Landkreis stellt sechs der neun Mitglieder in der Verbandsversammlung, die Stadt drei plus den Oberbürgermeister.

Für 2019 müssen sogar zwei dieser Entlastungen vorgenommen werden: Rainer Mattern als stellvertretender Landrat führte den Zweckverband kommissarisch, bis der neu gewählte Landrat Sebastian Straubel (beide CSU) im Frühjahr 2019 übernahm.

Auch die Entlastung von Straubels Vorgänger Michael Busch (SPD) für 2018 steht auf der Tagesordnung - nicht zum ersten Mal, wie zu erfahren war. Bislang wurde das Thema aber nur nichtöffentlich behandelt. Ob es am Freitag erledigt wird, ist noch offen - denn im nichtöffentlichen Teil der Sitzung soll es um noch offene Fragen zum Wirtschaftsjahr 2018 gehen.

Der Krankenhausverband wurde einst gegründet, um das Klinikum Coburg zu betreiben. Seit zwölf Jahren ist der Verband einer von vier Gesellschaftern des Klinikkonzerns Regiomed, der auch das Klinikum Coburg betreibt. sb