Das ist eine ungewöhnliche Ausstellung im Café Schoberth. Ruhangiz Hosseini, ein neunjähriges Flüchtlingskind aus Kundus in Afghanistan, zeigt dort aktuell zehn Fotos und fünf Zeichnungen, die ihre frühen Fähigkeiten als "kleine Künstlerin" offenbaren.

Möglich gemacht haben das die in Fotokreisen weithin bekannten Eheleute Manfred und Hedi Ströhlein, die seit 2016 ehrenamtliche Integrationshelfer im Landkreis Kulmbach sind. Über diese Schiene kam auch der Kontakt zu Ruhangiz zustande. Die zwei sind für die Neunjährige "Oma" und "Opa".

Die Familie der jungen Afghanin lebte an der Grenze zu Tadschikistan und musste knapp 7000 Kilometer überwinden, um in Oberfranken eine neue Heimat zu finden. Hedi Ströhlein ist so etwas wie die "Hauslehrerin", ihr Ehemann Manfred übernimmt die Behördengänge.

Der Veitlahmer Multikünstlers Roland Friedrich zollte Ruhangiz ein dickes Lob. "Wir sind Künstlerkollegen", sagte er, worauf sie ihn mit ihren großen dunklen Augen zulächelte.

Beachtliches Talent ist in ihren Zeichnungen zu erkennen, die Farbe Rot dominiert und die Liebe zu ihrer Umgebung wird sichtbar. Herzen, Blumen, Sonnen, alles mit Buntstift gemalt, zeigen ihre Entdeckerfreude. Auf einem Foto ist der Ateliergarten von Friedrich zu sehen, auf einem anderen erblickt man Hände, die eine lila Blüte umrahmen.

Ruhangiz hat ein Auge für besondere Motive, der Profi-"Opa" gab nach eigenen Aussagen nur gelegentlich Hilfestellung. Die 46. Ausstellung seit 2015 bei Schoberth, immer unter dem Motto "Kunst im Café", setzt jetzt noch einen extra Farbtupfer, weil sich Bilder und Nächstenliebe vereinen. Bis 24. Oktober besteht noch die Gelegenheit, mal gezielt im Café vorbeizuschauen. hw