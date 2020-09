Manchmal trau' ich meinen Augen ja nicht. Besonders morgens vor dem zweiten Kaffee.

Heute war es dann wieder so weit, auf dem Weg in die Redaktion sehe ich mehrere Wohnmobile, mitten auf der grünen Wiese. Stehen da immer welche? Ich fahre hier doch eigentlich oft vorbei... Ist es eine Fata Morgana?

Sind die Campingplätze in der Fränkischen jetzt schon so überfüllt, dass die Leute wild campieren?

Ein Anruf bei der Verwaltung in Neunkirchen gibt Aufschluss: Die vielen Wohnmobile, die fast aussehen, als würde dort, zwischen Neunkirchen und Kleinsendelbach, ein neuer Campingplatz entstehen, sind nur ein kurzzeitiges Phänomen. So haben sich die Besucher eines Motocross-Events dort niedergelassen. Mit Erlaubnis der Grundbesitzer und nur für ganz kurze Zeit, die Abreise steht am Montag noch an. Na dann: Gute Heimreise!