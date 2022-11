Die Narren der Hammelburger Karnevals-Gesellschaft (HaKaGe) sind wieder am Drücker. Mit der Auftaktveranstaltung im Winzerkeller klopften sie an das naheliegende Rathaustor, um schon einmal einen Vorgeschmack auf ihre Ära, die "fünfte Jahreszeit", zu geben, mit all ihren Konsequenzen. Nach einem Grußwort vom stellvertretenden Bürgermeister Christian Fenn war es zunächst die Kindergarde "Blaue Funken", die den Reigen mit ihrem Zauberwald eröffneten. Trainiert von Dominique König-Sell und Katharina Kröckel, tanzten rund 20 Kinder ab sechs Jahren einen geheimnisvollen Tanz als Feen unter dem selbst gebastelten Zauberbaum. Es folgte ein gemeinsames Essen, die Kinder konnten sich bei Musik austoben.

Kein Geringerer als Christoph Maul, Sitzungspräsident bei der "Fasenacht in Franken", gehörte zu den Gästen. Im Gepäck hatte er zwei Kabarett-Vorstellungen mit viel Witz und Humor und zog damit die Lacher auf seiner Seite.

Im Anschluss dankte das am längsten regierende Prinzenpaar der HaKaGe, Sophie I. und Joshua I. (Augsburg), ab und übergab Krone und Zepter an die neue Prinzessin, Marina I. (Szegedi). Sie ist in dieser Session alleinige Herrscherin der Stadtnarren und verfügt über genügend Frauenpower und karnevalistische Erfahrung, um auch ohne Prinzgemahl regieren zu können.

Die von ihr und Jesika Frankenberger trainierte Schlossgarde gab mit einem rassigen Tanz einen Ausblick auf Kommendes. André Köstner vom Faschingsverband Franken (FVF) wartete anschließend mit Ehrungen für verdiente und langjährige "Fosenöchter" auf. Die goldene Ehrennadel erhielt Jesika Frankenberger, die sich als Prinzessin, Tänzerin und Trainerin in der HaKaGe engagierte. Den Verdienstorden, die Vorstufe für den "Till von Franken", nahm die neue Prinzessin Marina entgegen. Katharina Kröckel, Ex-Prinzessin und Tänzerin, wirkte auch als Stellvertretende Sitzungspräsidentin. Kathrin Walz erhielt die Auszeichnung als langjährige Tänzerin und für ihre Vorstandsarbeit.

Der Till von Franken gebührte Sebastian Kröckel. Der Vize von Präsidentin Julia Keidel ist die Inkarnation des HaKaGe-Faschings, der es versteht, das Publikum mitzureißen und die Stimmung hochzuhalten. Was planen die Narren in der laufenden Session? Zuvorderst ist der Christbaumverkauf am Vereinsheim am 10. Dezember von 10 bis 12 Uhr vorgesehen. Zum Sturm auf das Rathaus blasen die närrischen Truppen am Freitag, 13. Januar, um 19.11 Uhr. Im Anschluss ist eine Siegesfeier auf dem Marktplatz mit Programm vorbereitet.

Die Prunksitzung startet am Samstag, 18. Februar ab 19.11 Uhr in der Saaletalhalle. Den Kartenvorverkauf übernimmt die Druckerei Walz, Eintrittskarten können auch beim Christbaum-Verkauf bestellt werden. Für die jüngsten Faschingsfans gibt es am Rosenmontag einen Kinderfasching. Faschingsausklang ist am 21. Februar. heg