Der Bedarf an Krippenplätzen in der Marktgemeinde Hirschaid steigt kontinuierlich. Mittlerweile konnte die Kita St. Vitus, die unter der Trägerschaft der katholischen Kirchenstiftung steht, um eine weitere Krippengruppe erweitert werden. In den nächsten Wochen wird die Schnecken-Gruppe mit zwölf Kindern voll ausgelastet sein. Insgesamt werden dann 113 Kinder in drei Kindergartengruppen und drei Krippengruppen betreut.

Ab April wurde die neue Krippengruppe in Containerbauweise geplant. Ein Team mit der Kita-Leitung Gerti Theobald und Antje Fleischmann, Architekt Stephan Panzer, Tobias Schmaus und Stefan Endres von der Marktgemeinde Hirschaid und Kirchenpfleger Walter Bergmann sorgte dafür, dass die neue Gruppe zeitnah den Betrieb aufnehmen konnte. Mit der Aussage "Es werden ja nur ein paar Container aufgestellt", so Bergmann, der auch als Kita-Beauftragter der Kirchenverwaltung fungiert, unterschätzte man das Projekt gewaltig.

Die Aufgaben

Die notwendige Größe der Container und der entsprechende Platz zum Aufstellen brachten die ersten Probleme. Zahlreiche Abstimmungsgespräche mit den Verantwortlichen der Marktgemeinde, dem Container-Hersteller, der Kita-Leitung und der Kirchenverwaltung waren nötig, um eine termingerechte Fertigstellung zu ermöglichen. Die erforderliche Infrastruktur musste geklärt werden. Daneben wurde Ersatz bzw. ein Ausweich-Parkplatz für die Mitarbeiterinnen gesucht. Die Suche nach qualifiziertem Kita-Personal konnte letztendlich auch erfolgreich abgeschlossen werden. Walter Bergmann bedankte sich insbesondere auch bei Dirk Hoppmann, dem Hausmeister der Kita, der in kürzester Zeit alle anfallenden Arbeiten rund um die neue "Container"-Gruppe bewältigt habe.

In der neuen Gruppe wird man sich, wie bereits in der vorhandenen Krippengruppen, an den Leitlinien von Angelika von der Beek "Der Raum als dritter Erzieher" orientieren. Die Räume mit den neuen hellen und kindgerechten Möbeln, unter anderem mit einer Hochebene, einer Kreativecke und einer Snoezeleecke ausgestattet, sind mittlerweile gut angenommen worden. Von der Marktgemeinde Hirschaid werden die Mietkosten für die Container übernommen, genauso wie die Einrichtung mit rund 30 000 Euro.

Nach der Eingewöhnungsphase segnete Pfarrer Francis Plakkil die neuen Gruppenräume. Er zeigte sich überrascht über die schön ausgestatteten Räume und bedankte sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.