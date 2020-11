"Du hast doch gekriegt." Wenn Andrea Wehner diesen Satz hört, steigt ihr Blutdruck. Natürlich hat sie Geld gekriegt. "900 Euro aus dem Soforthilfeprogramm", sagt sie. "Nur für die Geschäftskosten, nicht für Essen, Trinken, Strom, Heizung, Wasser, etc." 900 Euro seit März. Beim ersten Lockdown hat sie die geplanten Auftritte in den Sommer verschoben. "Und dann doch abgesagt." Im Freien kann sie schlecht auftreten, und in die Säle wollten die Menschen nicht. Also keine Auftritte - und auch kein Geld.

Masken genäht

"Ich lebe momentan von meinem Ersparten, das für die Rente vorgesehen war", sagt die Maßbacherin. Lange geht das nicht gut. Damit sie wenigstens ein bisschen Geld einnimmt, hat sie zunächst Masken genäht. Aber davon kann sie nicht einmal ansatzweise leben. "Ich habe Unterhaltskosten wie sonst auch, ich muss jeden Tag ums Überleben kämpfen."

Nein, es geht ihr derzeit nicht gut. "Seit meinem 15. Lebensjahr habe ich Steuern und Abgaben bezahlt", betont sie. "Und jetzt verhungern die Künstler am langen Arm." Sie betont, dass sie völlig unverschuldet in diese Lage geraten ist. "Ich ernähre mich schließlich seit 16 Jahren vom Kabarett, da muss ich ja wohl auch was richtig gemacht haben." In Österreich, der Schweiz und in Deutschland, "bis rauf nach Sylt", ist Andera Wehner normalerweise unterwegs. Meist tritt sie solo auf, gelegentlich auch mit Gisela Klöffel als "Babet und Auguste". Besonders erfolgreich war Andrea Wehner mit ihrem eigens auf das Golf zugeschnittenen Programm "Auguste spiel Golf". Aber das war vor Corona.

Nun hat sie die CD "Leben-Liebe-Leidenschaft" aufgenommen. Es ist inzwischen ihre dritte Scheibe. Aber so etwas bekommt man nicht umsonst, ein Tonstudio kostet auch Geld. Mehrere Tausend Euro hat Andrea Wehner investiert.

"Es sind gefühlvolle Melodien mit deutschen Texten", sagt Andrea Wehner. Die Inhalte sind aus dem Leben gegriffen. Die Texte hat sie selbst geschrieben, die Songs selbst eingespielt. Herausgekommen ist eine CD mit zwölf gefühlvollen Songs mit Leben, Liebe und Leidenschaft.

Mit Bärchen und als Geschenk

Bestellt werden können die CD's, die mit einem Bärchen und in Geschenkverpackung geliefert werden, direkt bei der Künstlerin unter Tel.: 09735/ 828 510, Mail: andrea.wehner@t-online.de. Unter der Homepage www.andrea-wehner.de können nicht nur CD's bestellt werden, dort gibt es auch zusätzliche Informationen und Hörproben. Bei der Avia-Tankstelle in Maßbach, bei Papier-Schmitt Bad Neustadt und Schweinfurt sowie im Raabennest in Bad Kissingen ist die CD ebenfalls erhältlich. Angeboten wird sie zum Preis von zwölf Euro.

Andrea Wehner hofft, dass die CD an die Erfolge der beiden Vorgänger anknüpfen kann. Und noch mehr hofft sie, dass sie bald wieder auf der Bühne steht und das machen kann, was sie am liebsten tut: die Leute unterhalten mit ihrem Kabarettprogramm.