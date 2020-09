Nach der guten Resonanz zum Orgelkonzert im Juni dieses Jahres hat die Pfarrgemeinde "Mariä Geburt" Glosberg den Orgelvirtuosen Roberto Seidel erneut zu einem Konzert in die Wallfahrtskirche eingeladen. Am Samstag, 19. September, um 19 Uhr gastiert der gebürtige Kronacher in der Wallfahrtskirche zum Konzert.

Der Organist, Dirigent und Chorleiter wird diesmal in Begleitung der Mezzosopranistin Carolin Ritter das Konzert zum Thema "Stille und Hoffnung" gestalten. Mit ausgewählten Texten aus der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes und den Kompositionen für Sologesang und Orgel von Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Antonin Dvorak, wollen die beiden Solisten geistlichen Impulse für die Besucher in dieser ungewöhnlichen sorgenvollen Coronapandemiezeit weitergeben.

Die Mezzosopran-Solistin Carolin Ritter gibt neben ihrer vielseitigen Bühnentätigkeit, seit dem Sommersemester 2019 ihr Wissen und ihre Erfahrung als Gesangsdozentin an der Universität Augsburg an jüngere Talente weiter. Der Orgelvirtuose Roberto Seidel kommt gern in seinen Geburtsort zurück und fühlt sich in der Wallfahrtskirche "Mariä Geburt" Glosberg als Missionar an der Orgel.

Lektorinnen aus der Pfarrgemeinde werden mit besinnlichen Texten durch das Programm begleiten. Die erforderliche Platzreservierung geht für diesen Abend nur über die Telefonnummer 09261/52921 (Kirchenpflegerin Martina Stumpf), da das Pfarrbüro noch Urlaub hat. Die Pfarrei bittet um Voranmeldung. eh