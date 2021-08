"Wichtig wäre, dass alles zunächst mal so bleiben kann, wie es ist, denn dann können wir mehr unternehmen und politisch aktiv werden", sagte die Vorsitzende der Frauenunion Altenkunstadt, Melita Braun, bei der Jahreshauptversammlung im "Fränkischen Hof" in Baiersdorf. Dies wäre sehr wichtig, um wieder alte politische Stärke an den Tag zu legen und die Direktkandidatin für die Bundestagswahl, Abgeordnete Emmi Zeulner, nach Möglichkeit bestens unterstützen zu können.

Trotz der Pandemie-Pausen wurde doch wieder einiges unternommen, zeigte sich die Vorsitzende nicht ganz unzufrieden. So wurde die Außengruppe Felix wieder besucht, und im August gab es mit der Gruppe einen Kaffeenachmittag mit Grillen in der Neumühle.

Auch im Kommunalwahlkampf 2020 war die Frauenunion mit fünf Frauen auf der CSU-Liste sehr aktiv. Mit gutem Ergebnis wurden Walburga Kraus und Melita Braun in den Altenkunstadter Gemeinderat gewählt. Gegen den Kassenbericht gab es keine Einwände ebenso bei der Niederschrift. Lob für die Tätigkeit der politischen Frauen in der Union Altenkunstadt gab es vom Vorsitzenden der CSU in Altenkunstadt, Hans-Werner Schuster.

Wahlergebnis

Die turnusmäßigen Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Erste Vorsitzende Melita Braun, Stellvertretende Vorsitzende Walburga Kraus, und Elke Willnecker, Schatzmeisterinnen Silke Groß und Maria Gottschlich, Schriftführerin Lucia Krüger, stellvertretende Schriftführerin Uschi Welbers, Kassenprüferinnen Angelika Moritz und Lorien Zabel, Beisitzer Angelika Moritz, Alice Willsch, Johanna Schwarzmann, Brigitte Höh und Lorien Zabel.

Delegierte für die Kreisversammlung sind Maria Gottschlich, Brigitte Höh, Walburga Kraus, Lucia Krüger, Elke Willnecker und Lorien Zabel.

Roland Dietz