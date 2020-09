Zu Beginn des neuen Schuljahres wird das Landratsamt Erlangen-Höchstadt als Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zusammen mit den im Landkreis tätigen Verkehrsunternehmen die angebotenen Fahrten im Schülerverkehr durch den Einsatz von weiteren Fahrzeugen verstärken. Dadurch soll in Zeiten der Covid-19-Pandemie den Schülern ein verbessertes Platzangebot zur Verfügung gestellt werden, teilt die Behörde mit.

Direkt nach der Ankündigung des Förderprogramms durch die Bayerische Staatsregierung habe das zuständige Sachgebiet ÖPNV im Landratsamt zusammen mit den Verkehrsunternehmen und in Abstimmung mit den Nachbarlandkreisen mögliche Linien identifiziert, welche sich aus der Erfahrung des vergangenen Schuljahres für Verstärkerfahrten eignen und die Fördervoraussetzungen erfüllen.

Auslastung wird überprüft

Insgesamt werden zunächst zwölf Verstärkerbusse im gesamten Landkreis Erlangen-Höchstadt eingesetzt, so die Pressemitteilung. In den ersten Schulwochen wird die Auslastung überprüft und gegebenenfalls nachgesteuert. Landrat Alexander Tritthart (CSU) hierzu: "Unsere Schüler liegen uns sehr am Herzen. Die kurzfristige Schaffung von mehr Platz und damit mehr Schutz in den Schulbussen war uns daher ein großes Anliegen." Die gleiche Sorge des Landrats gelte auch den Schülern im Landkreis, welche mit der Bahn, etwa mit der Gräfenbergbahn, zur Schule kommen müssen. Auf die Ausstattung der Bahn habe der Landkreis keine Einflussmöglichkeit. Der Landrat will sich jedoch persönlich an die zuständigen Stellen wenden und sich auch für eine vorübergehende Erhöhung der Kapazitäten dort aussprechen.

Um sich und andere zu schützen, gelten weiterhin besondere Verhaltensregeln. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Fahrgäste ab dem siebten Lebensjahr in den öffentlichen Verkehrsmitteln und an den Bushaltestellen verpflichtend. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet, die geltenden Mundschutz-, Abstands- und Hygieneregeln an den Haltestellen und bei der Fahrt auf allen Plätzen einzuhalten. Dadurch könne jeder einzelne dazu beitragen, seine Mitschüler vor einer Ansteckung zu schützen. red