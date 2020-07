Marion Krüger-Hundrup Nicht nur Bamberger vermissen die Einkehr in die St.-Michaels-Kirche. Seit Jahren ist sie Baustelle, und wird es auch noch geraume Zeit bleiben. Da ist das Angebot der Diözesanstelle Berufe der Kirche ein willkommenes Trostpflaster. Oder "ein Schmankerl für Bamberg", wie Mitarbeiterin Jacqueline Stößel sagt: "Der Michelsberg kann als spiritueller Ort erfahren werden", lädt die Gemeindereferentin für das Team der Diözesanstelle zum Abendgebet auf dem Ostplateau ein.

Unter dem Motto "Habt keine Angst" gibt es am Freitag, 17. Juli, um 21 Uhr "magische Momente über den Dächern der Stadt mit Blick auf den Dom", so Stößel. Ausgefeilte Texte setzen Impulse, Livemusik (Gitarre) und eingespielte neue geistliche Lieder (NGL) berühren das Herz. Es bleibe auch Zeit für die persönliche Reflexion, versichert die Gemeindereferentin. Gerade in den Corona-Zeiten mit all ihren Einschränkungen sei jeder "auf sich zurück geworfen".

Den eigenen Weg im Blick

So biete diese eine gestaltete Stunde am Michelsberg die Chance, den eigenen Weg, die eigenen Visionen, Leidenschaften, Ziele in den Blick zu nehmen. Und natürlich auch die eigene Berufung als Christ: "Wozu fordern uns die Zeichen dieser Zeit heraus?", formuliert Jacqueline Stößel eine Frage, die Klarheit erfordert.

Um Berufungen für einen Beruf in der Kirche geht es bei diesem Abendgebet selbstverständlich auch - aber nicht aufdringlich vordergründig. Tatsächlich machen sich sonst jedes Jahr bis zu 120 Personen - Anmeldestopp! - auf eine 25 Kilometer lange Fuß-Wallfahrt im Erzbistum Bamberg durch die Nacht, um ihren Berufungsanliegen einen Ausdruck zu geben. Doch in der Pandemie kann diese schon traditionelle Berufungs-Nachtwallfahrt nicht stattfinden: "So haben wir uns deshalb eine kleine Alternativ-Veranstaltung überlegt", erklärt Stößel.

Zum Abendgebet, zu dieser besonderen Form der Liturgie, seien "Jung wie Alt" eingeladen. Etwa 100 bis 120 Interessierte finden bei dem gebotenen Abstand zu Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, Platz. Beim Kommen und Gehen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich, die während des Gebetes abgenommen werden kann.

Wegen der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten ist eine schriftliche Anmeldung per E-Mail, Post oder Fax notwendig. Bei schlechtem Wetter findet das Abendgebet im Dom statt.