Die zweite Corona-Pandemie-Welle macht auch vor der Arbeit des Marktgemeinderates nicht halt. Die jüngste Sitzung fand in der Aula der Mittelschule statt, damit die Sicherheitsabstände eingehalten werden konnten, und alle Teilnehmer trugen Schutzmasken. "Corona hat uns wieder voll im Griff", so Bürgermeister Matthias Klement (CSU). Im Rathaus habe man nur tagen können, weil Mitglieder des Gremiums nicht anwesend gewesen seien.

Der Altlandkreis sei der am stärksten betroffene Bereich im Landkreis. Im Markt Maßbach hat es nach Angaben des Bürgermeisters in der letzten Woche 17 Corona-Fälle gegeben. Im Rathaus herrscht seit einer Woche wieder Maskenpflicht. Wenn die sieben-Tage-Inzidenz über 50 steigt (was inzwischen der Fall ist, Anm. der Redaktion), wird das Rathaus wieder geschlossen.

Die Wasserwarte arbeiten im Schichtdienst, damit nicht beide ausfallen und damit die Wasserversorgung der Gemeinde gefährdet ist. Unter Vorbehalt genehmigte der Marktgemeinderat die Anschaffung von 42 Luftfiltergeräten für 21 Räume in den beiden Schulen und im Hort der Gemeinde. Sie sollen die Viren in der Raumluft filtern. Jedes Gerät kostet etwa 350 Euro, pro Raum werden zwei benötigt. "Die Anschaffung ist im Haushalt nicht drin, aber es besteht dringender Handlungsbedarf" betonte Klement. In den Schulen und im Hort soll wegen der Corona-Pandemie sehr oft gelüftet werden, wodurch in den Zimmern die Temperaturen sinken. "Es wird nicht ganz ohne Lüften gehen, aber die Fristen werden länger" , sagte der Bürgermeister.Und Susanne Ziegler (Grüne/FBuU, Lehrerin) ergänzte: "Es ändert sich nicht viel durch das Gerät, es ist aber trotzdem sinnvoll."

Gesundheitsamt wird gefragt

Derartige Geräte fördert der Freistaat nur in Klassenzimmern ohne Fenster, ansonsten wird nur der Ausbau bestehender Luftlüftungsanlagen gefördert. "Erst mal das Gesundheitsamt fragen, was die davon halten. Ich halte nicht viel von der Geschichte", wandte Diethard Dittmar (SPD) ein. Um Zeitverzögerungen und Lieferprobleme zu vermeiden, einigte der Marktgemeinderat sich schließlich darauf, die Geräte sofort anzuschaffen, wenn das Gesundheitsamt sie für sinnvoll hält. Diethard Dittmar, der ebenfalls zustimmte, forderte allerdings, dass die Stellungnahme des Gesundheitsamtes eindeutig ist und es darin nicht "möglicherweise könnte vielleicht" heißt.

Der Gemeinderat stimmte der Bedarfsanmeldung bei der Regierung von Unterfranken für die Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2021 zu. Auf der Liste stehen unter anderem 50 000 Euro für ein Nutzungskonzept und die Planung der ehemaligen Synagoge, 10 000 Euro für den Rahmenplan für das Gelände am alten Bahnhof (sobald das Grundstück gekauft ist), 25 000 Euro für ein Konzept für einen Dorfplatz mit Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Volkershausen sowie 150 000 Euro für die Herstellung von Barrierefreiheit.

Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zur Errichtung einer Tennishalle auf dem Gelände des TSV Maßbach. Sie soll 36 mal 17,80 Meter groß und 9,32 Meter hoch werden. Die Konstruktion ist aus Aluminium und Stahlelementen, die Halle soll ein teilweise transparentes Foliendach bekommen und wird über dem vorhandenen westlichen Sandplatz errichtet. mdb