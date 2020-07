Limbacher und Dippacher freuen sich über neue Spielplätze

günther Geiling Die Stadt Eltmann hat sich vor einiger Zeit das Ziel gesetzt, unterstützt von den Kindern bei den Planungen, alle Spielplätze zu modernisieren. Dies ist weitgehend geschehen; in den vergangenen Tagen wurden in Limbach auf dem Areal "An der Hutwiese" und in Dippach zwei neue Spielplätze eröffnet und ihrer Bestimmung übergeben. Angesichts der Corona-Krise geschah dies in kleinem Rahmen.

In Limbach war vor zwei Jahren erst der neue Spielplatz in der "J.G.-Wagner-Straße" erneuert worden. Nach den Wünschen der Kinder ist der Platz mit Spielschiff, Mastkorb zum Klettern, Trampolin, Seilbahn und Karussell ausgestattet worden. Schon damals wurde abgesprochen, dass noch ein weiterer Spielplatz, der "An der Hutwiese", gebaut werden soll. Die Kinder waren wieder zu einer Kinder- und Jugendbürgerversammlung eingeladen und durften ihre Wünsche vortragen. Ein Budget von rund 50 000 Euro war die Vorgabe der Stadt.

In Limbach neben der "alten Schule" mit ihrem Türmchen entstand in den Köpfen der Kinder die Vorstellung, eine Anlage mit Burg oder Schloss sollte gebaut werden. Sie wollten ihren Spielplatz burgähnlich anlegen, und das wurde umgesetzt.

Die Spielgeräte wurden von der Firma "Spielträume" aus Robinien errichtet, auch als "Scheinakazie" bekannt. Diese Holzart gilt als sehr widerstandsfähig und kommt jahrelang ohne Imprägnierung im Außenbereich aus.

Mit einem Bolzplatz

In Dippach "im Grund" entstand mitten im Grünen der zweite neue Spielplatz. Dort waren die Erdarbeiten etwas intensiver, so dass die Stadt am Schluss auf Baukosten von etwa 60 000 Euro kam. Auch hier hatten sich die Kinder und Jugendlichen nach intensiven Gesprächen in einer Jugendbürgerversammlung für ein Thema ausgesprochen, und zwar nach einer Namensnennung der Dippacher im Volksmund mit "Gfrurna". Dies hat man auf "Eiszeit" umgemünzt, und auf einem Spielgerät ist deswegen auch ein Eisbär zu sehen. Die Aufstellung der Spielgeräte mit Rutsche, Kleinkindschaukel, Bagger und Sandaufzug war gar nicht so einfach. Ein Bolzplatz mit Fußballtoren ist auch entstanden.