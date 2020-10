Strullendorf — Unter strenger Einhaltung der Corona-Vorschriften wurde im Beisein zahlreicher Gäste in Strullendorf ein ganz besonderer Raum eröffnet. Hier will man an Sternenkinder erinnern.

Das sind Kinder, die kurz vor, während oder nach der Geburt gestorben sind. Damit sollen betroffene Eltern Trost, Unterstützung und Zuspruch erhalten. Hier können nun verstärkt Gespräche, Trauerkurse und Kreativtage stattfinden. Strullendorfs Bürgermeister Wolfgang Desel (CSU) würdigte die wichtige Arbeit der Gruppe und sagte Unterstützung durch die Gemeinde Strullendorf zu.

Fleißige Finger basteln

Danielle Busboom, Leiterin des Strullendorfer Mehrgenerationenhauses, freute sich, dass der Gruppe nun ein so schöner Raum zur Verfügung steht. Zuvor wurde einmal im Quartal im Strullendorfer Mehrgenerationenhaus für Sternenkinder genäht, gehäkelt und gebastelt. Tanja Kloha und ihre Mitstreiterinnen wollen anderen Betroffenen Mut machen und ihnen vermitteln, dass sie nicht alleine sind.

Tod und Sterben enttabuisieren

Gleichzeitig soll das Thema "Tod und Sterben" mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Tanja Kloha, deren Sohn Pascal 2015 tot geboren wurde, ist seit dieser Zeit ehrenamtlich für verwaiste Eltern und ihre Sternenkinder da.

Sie gibt einmal im Jahr Kurse an der Krankenpflege- und Hebammenschule in Ansbach. Darüber hinaus zieht sie die verstorbenen Kinder an und bettet sie in den Sarg, wenn das von den Eltern gewünscht wird, und unterstützt die Eltern auch bei der Planung der Bestattung. Die engagierte Gruppe finanziert sich und ihre Arbeit rein über Spenden.

Den Gästen wurde an diesem Tag gezeigt, wie eine Einschlagdecke für Frühchen und Sternenkinder entsteht und welche liebevoll gestalteten Erinnerungsstücke dazukommen. Vor Ort kann man sich auch mit Literatur eindecken, bekommt Adressen von Kooperationspartnern und weiterführendes Informationsmaterial.

Ein Deko-Ast im Schaufenster mit Sternen erinnert eindrucksvoll an Sternenkinder.

Betroffene können sich gern jederzeit über Facebook und Instagram unter "Sternengruppe Erinnerungen" bei der Gruppe melden.