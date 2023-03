Zur Mitgliederversammlung der Funkamateure des Deutschen Amateur-Radio-Clubs ( DARC ) Ortsverband Lichtenfels begrüßte der Vorsitzende Karl-Heinz Wiemann die Mitglieder .

Zu Beginn der Versammlung berichtete der Vorsitzende über die Aktivitäten des Vereins. So wurde zum Beispiel wieder ein erfolgreicher Amateurfunkkurs über die Volkshochschule Lichtenfels im eigenen Clubraum im Jugendzentrum durchgeführt. Im September 2022 fand wie jedes Jahr der beliebte Fieldday bei den Werdenfelsern in Lichtenfels-Kösten statt. Im Oktober 2022 wurden Verbesserungen an der Solaranlage und an der Technik der 70cm- und 23cm-Relais durchgeführt.

Vier neue Mitglieder

Der Ortsverband Lichtenfels konnte vier neue Mitglieder begrüßen: Elke Mania und Uwe Volk aus Niederfüllbach sowie Dieter Pohl aus Michelau und Juri Zobel aus Ebersdorf, die am eigenen Amateurfunkkurs teilgenommen und die Prüfung bei der Bundesnetzagentur in Nürnberg erfolgreich abgelegt haben. Außerdem bestand Markus Heinz aus Weismain die Prüfung für die höchste Klasse des Amateurfunkzeugnisses in Erfurt. Damit hat der Ortsverband Lichtenfels 59 Mitglieder , was sehr positiv ist.

Nach der Vorschau auf das kommende Jahr durch Karl-Heinz Wiemann folgte der Bericht des Schatzmeisters Holger Knab. In der allgemeinen Aussprache erklärte sich Markus Skotnica bereit, eine Besichtigung der Integrierten Leitstelle in Ebersdorf zu organisieren.

Am Ende der Versammlung fanden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im DARC statt. Für 40 Jahre wurde Jürgen Fischer aus Altenkunstadt ausgezeichnet, der leider aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte.

Auf 50 Jahre im DARC können Elfriede Kempf aus Bayreuth und Jochen Jirmann aus Redwitz zurückblicken. khw