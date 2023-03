Vor Kurzem feierte Kunigunda Marr-Korzendorfer ihren 98. Geburtstag im Kreis ihrer Lieben und mit vielen Gratulanten, die sich buchstäblich die Türklinke in die Hand gaben.

Gundi, wie sie von allen liebevoll genannt wird, wurde in Mainroth geboren. Aus der Ehe mit Georg Marr gingen die Kinder Gertrud und Georg jun. hervor. Leider musste Kunigunda schon 1959 von ihrem Mann Abschied nehmen. Er verstarb in jungen Jahren.

Einkaufen und Schwätzchen

So musste sie sich neben der Kindererziehung auch um die Arbeit in der kleinen Landwirtschaft und in einem Kolonialwarenladen, der sich im Wohnhaus befand, kümmern. Auch ihr zweiter Ehemann Hans Korzendorfer verstarb früh.

Bis zum Jahr 1986 gingen die Mainkleiner „nei die Gundi“, um einzukaufen und ein kleines Schwätzchen zu halten. Sehr stolz ist sie auf ihre vier Enkel und sechs Urenkel und freut sich auf die bevorstehende Geburt des siebten, ein Mädchen , wie sie freudig verkündete.

Zu den zahlreichen Gratulanten zählten auch Pater Josef Gibus von der katholischen Pfarrei Mainroth und Ingrid Kohles vom Seniorenkreis der Pfarrei, die sich insbesondere für die Mithilfe in den Gründungsjahren des Seniorenkreises bedankte.

Natürlich gratulierten auch die Ortsvereine sowie viele Verwandte, Freunde und Nachbarn. red