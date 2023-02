Vielen Vereinen fällt es aktuell nicht leicht, bei anstehenden Wahlen Mitglieder zu finden, die ein Ehrenamt übernehmen wollen. Beim Obst- und Gartenbauverein Baiersdorf ist dies wieder gelungen. Auch vor der Zukunft dürfte den Verantwortlichen nicht bange sein, denn es konnten auch wieder junge Mitglieder gewonnen werden.

Der kommissarische Vorsitzende der Baiersdorfer Gartler Gerhard Stark konnte bei der Jahreshauptversammlung neben einigen Ehrenmitgliedern auch Bürgermeister Robert Hümmer begrüßen. Das Vorstandsteam war in den vergangenen Jahren immer bestrebt, das Schönheitsideal ihrer Gärten in immer wieder anderer Form aufzuzeigen. Auch die Aufgabe, alle für die Natur zu begeistern, wurde in den vergangenen Monaten erfüllt. So waren bei Fahrten und Wanderungen die Schönheit der Natur in Wald und Flur zu bewundern. Auch sei es wichtig, dass alle ihre Kinder und Enkelkinder einbeziehen, denn diese fühlen sich in Garten und Natur wohl.

Gerhard Starks Freude war groß, mit Robert Marr, Christian Gampert, Felix Dietz, Petra Schütz und Herbert Greiner fünf neue Mitglieder begrüßen zu können.

Junge Mitglieder gewählt

Es wäre wichtig, bei der nächsten Wahl junge Menschen in die Führungsebene des Vereins zu bekommen. Die Unterstützung Älterer ist garantiert. So gelang es, neue und junge Mitglieder für den erweiterten Vorstand einzubeziehen. Bei den Wahlen selbst wurde Gerhard Stark zum Vorsitzenden gewählt. Schriftführerin ist Simone Hollweg, Schatzmeister Wolfgang Krauß , Vereinsausschussmitglieder wurden Renate Grünbeck, Petra Schütz, Robert Marr, Felix Dietz, Monika Dietz, Katharina Fischer und Marlene Müller. rdi