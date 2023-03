Im März legte die bereits im Februar begonnene Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt deutlich an Dynamik zu. Die Arbeitslosigkeit verringerte sich infolgedessen in den vergangenen vier Wochen im Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburgum um 4,2 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen hat seit dem letzten Jahr um 12,9 Prozent zugenommen. Ursache für den Anstieg ist zum überwiegenden Teil die statistische Erfassung der seit Juni letzten Jahres von den Jobcentern betreuten geflüchteten Ukrainern. Die Arbeitslosenquote nahm im März um 0,2 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent ab. Vor einem Jahr lag ihr Wert noch bei 3,1 Prozent.

Mitarbeiter zurückgeholt

„Der Frühlingsbeginn gab sprichwörtlich den Startschuss für den Frühjahrsaufschwung in unserer gesamten Region“, so Stefan Trebes, Leiter der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, zur aktuellen Situation am Arbeitsmarkt. Da die Arbeitslosigkeit über die Wintermonate aufgrund der günstigen Witterungslage und der gestiegenen Inanspruchnahme von Saisonkurzarbeit geringer anstieg als in früheren Jahren, fiel der Rückgang im März dementsprechend nicht so hoch aus. Aufgrund der guten Auftragslage haben bereits vor den Osterfeiertagen, die oftmals noch abgewartet werden, viele Betriebe ihre freigestellten Mitarbeiter wieder zurückgeholt.“

Im Landkreis Lichtenfels sorgte die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt bereits im März für einen spürbaren Rückgang der Arbeitslosigkeit um 3,9 Prozent. Am Ende des ersten Quartals waren 1421 Personen arbeitslos gemeldet, 9,5 Prozent mehr als in 2022.

Im letzten Monat wurden 9,5 Prozent weniger Menschen entlassen als im Vorjahr. Gleichzeitig fanden 5,7 Prozent weniger einen neuen Job. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich seit Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie noch 3,3 Prozent.

Der Arbeitgeberservice bekam im März aus dem Landkreis Lichtenfels 161 sozial-versicherungspflichtige Stellenangebote gemeldet, 31,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Bestand sind derzeit 1270 Jobangebote.

Rein statistisch kamen im März auf 100 gemeldete Stelle lediglich 112 potenzielle arbeitslose Bewerber. red