Am Drei-Königs-Tag veranstaltete die Schachspielervereinigung Burgkunstadt die Kreis-Jugendeinzelmeisterschaften für die Schachkreise Coburg/Neustadt und Lichtenfels/Kronach. Es nahmen 24 Jugendliche teil. Sie spielten in zwei Altersklassen (U10 bis U12 und U 14 bis U 20) jeweils sieben Runden nach Schweizer System. Die Turnierleitung lag in den Händen von Schiedsrichter Jens Güther und Kreis-Jugendleiter Johannes Türk.

Die meisten Teilnehmer kamen vom SSV Burgkunstadt und dem SV Seubelsdorf, an die auch alle Titel gingen. In der U10 siegte Julian Schmuck (Seubelsdorf) mit 5:2 Punkten vor Amelie Gebert ( Burgkunstadt , 4:3) und Jonathan Hewera (Seubelsdorf, 3:4).

In der U12 trimphierte der Burgkunstadter Vlad Botscharow mit 6 :1 Punkten vor seinem Vereinskollegen Johannes Schmidt und dem Einberger Istwan Sziklavary (je 5.2).

Die U14-Meisterschaft errang Michael Quidenus ( Burgkunstadt ) mit 4,5:2,5 Siegen vor Leon Brocke (Seubelsdorf, 4:3) und Magdalena Völker ( Burgkunstadt , 3:4).

Den U16-Titel holte sich Sebastian Quidenus vom SSV Burgkunstadt mit 6:1 Punkten. Er wurde damit auch Gesamtsieger des Turniers. Bemerkenswerterweise rührte seine einzige Verlustpartie daher, dass sein Handy während der Partie klingelte. Smartphones müssen aber ausgeschaltet sein. Den zweiten Platz belegte Jonas Wagner, ebenfalls mit 6:1 Punkten, aber der schlechteren Wertung vor Robert Kral mit 3,5:3,5 Punkten (beide Burgkunstadt ).

Der Seubelsdorfer Maximilian Kühnberger gewann in der U20 mit 4:3 Punkten und der besseren Wertung vor dem punktgleichen Burgkunstadter Laurin Partheymüller und Anastasia Bondarenko aus Coburg (3:4).

Alle Sieger bekamen Pokale überreicht, die Platzierten eine Urkunde. tm