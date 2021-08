Die Klampfengruppe Bad Staffelstein zog Bilanz in der Jahresversammlung. Dabei wurde deutlich: Seit 68 Jahren ging es stets aufwärts und es kamen immer mehr Auftritte dazu. Doch 2020 hat Corona das Gruppenleben zum Erliegen gebracht. Auftritte sowie Übungsabende – alles ausgefallen! Auch der bereits gebuchte Klampfenausflug in den Bayerischen Wald fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Gruppe zählt 27 Aktive.

Rudi Paul ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Danach gab es bis März 2020 normale Übungsstunden. Aber das war’s dann auch schon, wie der Gruppenleiter sagte.

Nach seinen Worten will die Gruppe versuchen, eventuell mit einem Mandolinenorchester einen gemeinsamen Auftritt zu veranstalten. Ein guter Grund wäre vorhanden, so Rudi Paul: Die Klampfengruppe wird im Jahr 2022 genau 70 Jahre alt. Falls erlaubt, werde man einige Aktivitäten anbieten, kündigte Rudi Paul an. Aktuell könne man mit den derzeitigen Abstandsregelungen und sonstigen Auflagen nicht öffentlich auftreten. Man hoffe einfach, dass es im nächsten Jahr aufwärts geht.

Verabschiedet und gewürdigt wurde Horst Schwendner. Über 30 Jahre spielte er in der Klampfengruppe. Schwendner wurde als ruhender Pol in der Gruppe bezeichnet, stets gut gelaunt und immer hilfsbereit. red