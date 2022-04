Freude und Lebensqualität verschenken und dabei ganz viel an Zuwendung zurück bekommen – freiwilliges Engagement bei den „Aktiven Bürgern“ ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar. 300 Ehrenamtliche im Landkreis bringen auf diese Weise bereits einen Teil ihrer Freizeit für Mitmenschen ein. Sie leisten Gutes und Wertvolles in Seniorenheimen , Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen, in der Betreuung von Flüchtlingen, bei der Tafel usw.

Was man tun möchte, an welchem Ort und mit wie viel Zeitaufwand, kann man sich aussuchen – und seinen freiwilligen Einsatz auch ohne Probleme wieder beenden. Wie wichtig soziale Kontakte sind und wie viel Lebensfreude durch deren Entzug verloren geht, war zuletzt deutlich spürbar. Aktuell suchen die „Aktiven Bürger“ wieder Mitstreiter.

Willkommen sind zum Beispiel Ehrenamtliche, die als Rikscha-Fahrer kleine Ausflüge mit Senioren im Bereich Altenkunstadt und Burgkunstadt unternehmen. Auch ehrenamtliche „Lehrer“ für den Bereich Handy, Tablet, Laptop werden gesucht: Im Wohnmodell „In der Heimat wohnen“ in Altenkunstadt möchte die Bürgerstiftung neue Angebote zum Thema Digitalisierung und Teilhabe für Senioren entwickeln. Geplant sind ein PC-Café und eine digitale Sprechstunde im wöchentlichen Wechsel (Dauer jeweils zwei Stunden). Im PC-Café können Senioren sich mit ihren Laptops oder auch mit Hilfe von Leihgeräten der Caritas treffen und austauschen. Die Treffen sollen von zwei Ehrenamtlichen moderiert werden. Zu Beginn werden Tipps und Themen der Teilnehmer gesammelt und gemeinsam in der Gruppe bearbeitet. Im Anschluss kann man sich bei einem gemeinsamen Kaffee austauschen und das freie WLAN im Gemeinschaftsraum nutzen.

Die digitale Sprechstunde soll das Angebot des PC-Cafés ergänzen. Hier gibt es individuelle Unterstützung bei Anwendungsfragen zu Smartphones , Tablets und Laptops. Es können in der Sprechstunde Leihgeräte zum Ausprobieren angeboten werden. Idealerweise wird in zwei Tandems beraten, so dass die Ehrenamtlichen sich gegenseitig unterstützen können.

Beide Angebote können je nach Bedarf und Nachfrage angepasst werden und sollen in Zusammenarbeit mit den Nutzern weiterentwickelt werden. Dafür suchen die „Aktiven Bürger“ sowohl Teilnehmer als auch Ehrenamtliche mit digitalen Grundkenntnissen und Lust darauf, diese zu vermitteln. Zusätzliche Infos und weitere Angebote gibt es unter www.aktive-buerger-lichtenfels.de.

Bei Interesse wenden sich Interessierte an das Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels, Judengasse 14, geöffnet Mittwoch 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 09571/1699330, oder via E-Mail: info@aktive-buerger-lichtenfels.de. Zu finden auch auf Facebook : Aktive Bürger Lichtenfels. red