LED-Umrüstung in Weilersbach amortisiert sich in gut fünf Jahren

Die größte Zeitspanne der Ratssitzung in Weilersbach nahm die Straßenbeleuchtung ein. Nach dem ausführlichen Sachvortrag von Ralf Schwarz von den Bayernwerken entschloss sich das Gremium, die Ortsbeleuchtung durchgängig auf LED-Leuchten umzustellen.

153 Lampen

Die 153 gestalterischen Straßenlampen werden auf gelbweißes Licht umgestellt; die technischen Leuchten erhalten LEDs mit 4000 Kelvin. Für die Gemeinde bedeutet das zuerst eine Investition von rund 75 000 Euro. Durch die Ersparnis an Strom amortisiert sie sich in gut fünf Jahren.

Für die Tannenwaldstraße in Oberweilersbach wurden bereits fehlende Straßenlampen in Auftrag gegeben. 5000 Euro wendet die Gemeinde auf, um eine wenig beleuchtete Strecke zwischen der Bebauung zu erhellen. Der genaue Stand der Lampen werde, so Schwarz, vor Ort festgelegt.

Anschlüsse für Vereinsheime

Den Bau des überlangen Hausanschlusses - rund 150 Meter - für die zwei neuen Vereinsheime beim Sportgelände übernimmt die Gemeinde. Hätten ihn die Vereine selber gebaut, hätte es Haftungsprobleme geben können. Allerdings kann nicht die Technik einer Spülbohrung angewendet werden, da auf keinen Fall des Gefälle ungleich werden soll. Das ist notwendig, weil die Gemeinde auf ein Pumpwerk verzichtet. Wie Anton Dennerlein (BR) festgestellt hat, reichen die vorhandenen vier Prozent aus. Er befürchtet keine Geruchsbelästigung. Die Vereine sollen aber für eine regelmäßige Spülung sorgen, auch wenn gerade kein Vereinsbetrieb ist.

Anna-Haus wird frei

Bezahlt wird der Anschluss aus dem Haushaltsposten "Grundstückserwerb für Vereinsheime" von 100 000 Euro. Er war eingestellt worden, weil die Gemeinde zuerst davon ausging, ein Grundstück für die Bauten erwerben zu müssen. Mit dem Bau wird das Anna-Haus frei, in dem bisher der Musikverein probte. Es kann, wie schon beschlossen, vorübergehend eine Krippengruppe aufnehmen.

Die neuen Räume

Wie die Räume umgestaltet werden müssen, stellte Bürgermeister Marco Friepes (CSU) dem Rat vor. Die Krippe erhält einen Hauptraum, einen Neben- und einen Ruheraum sowie Bad und Erwachsenentoilette. Alle Räume sind so miteinander verbunden, dass die Fluchttreppe ohne Benutzung des vorhandenen Treppenhauses erreicht werden kann. Die Gemeinde wird mit der Kirchenstiftung einen Mietvertrag abschließen. Beim angebotenen Erbbaurecht läge die Bindung bei 99 Jahren.

Die Feldkreuze pflegen

Weilersbach will die Pflege der Feldkreuze angehen. Als erstes werden die Kreuze auf öffentlichem Grund erhoben. Mit diesen Fakten will man an die Denkmalpflege und auch an das Leader-Programm herangehen, um Fördermittel zu erhalten. Daran können sich auch Privatleute beteiligen, auf deren Grundstücken Feldkreuze stehen. Nach und nach will man die historischen Objekte erneuern.