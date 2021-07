Die Adalbert-Raps-Stiftung fördert mit dem Partnerprojekt "sozialdigital" die kulturelle Teilhabe in den Kulmbacher Seniorenheimen. Wie Florian Schneider vom Stiftungsvorstand bei einer symbolischen Tablet-Übergabe im Bürgerhospital erläuterte, habe sein Kollege Professor Manfred Gareis die Initiative ins Rollen gebracht. "Wir haben in den letzten Monaten alle mitbekommen, dass die Corona-Beschränkungen zu einer sozialen Vereinsamung in den Heimen geführt haben. Wir wollen einen Anstoß leisten, die digitalen Medien zu den Senioren zu bringen." Das digitale Medium allein schaffe aber noch keinen Gegenpol zur Vereinsamung.

In Zusammenarbeit mit engagierten Künstlern und dem Landkreis Kulmbach wurden musikalische oder schauspielerische Darbietungen aufgezeichnet. Die 25-minütigen Videos wurden dann kulturinteressierten Senioren zur Verfügung gestellt. Um das Angebot nutzen zu können, sind elf Seniorenheime mit je einem Tablet gefördert worden.

Landrat Klaus Peter Söllner war angetan von der Aktion. "Für die Bewohner eröffnen sich damit ganz neue und vor allem krisenunabhängige Kommunikationswege." Das Projekt sei "überragend".

Den Anstoß zur Initiative "sozialdigital" gaben zwei bereits bestehende Angebote. Zum einen das 2020 von Ingo Dannhorn initiierte und mit Unterstützung der Adalbert-Raps-Stiftung umgesetzte Projekt "Classix!", mit dem der Pianist klassische Musik in die Seniorenheime brachte. Zum anderen das Projekt "5 Minuten Kultur zum Zuhören" des Landratsamts.

Am neuen Konzept wirkten neben Ingo Dannhorn auch das Künstlerduo Wolfgang Krebs und Lorenz Trottmann vom Schlosstheater Thurnau und Rüdiger Baumann mit.

Die Leiterin des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement, Heike Söllner, hoffte, dass sich vielleicht sogar verstärkt junge Leute mit einer Affinität für digitale Medien angesprochen fühlen und auf Senioren zugehen. Aktuell stehen bereits drei Videos zur Verfügung. Werner Reißaus