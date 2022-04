Das Ambulante Zentrum für Hämatologie, Onkologie und Gerinnung von Dr. Martina Stauch in Kronach spendet in Zusammenarbeit mit Saale-med Medizintechnik GmbH Probstzella mehrere hochtechnisierte medizinische Geräte sowie Infektionsschutzartikel, Spritzen, Kanülen und Infusionssysteme zur Weiterleitung in die Kriegsgebiete der Ukraine. Den Transport übernimmt Tom Sauer in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Roman Grycak vom VFR Johannisthal.

Die „Humanitäre Hilfe für Menschen in Not“ arbeitet mit der „Aktion Roman“ für Lieferungen in die Ukraine zusammen. Deshalb übernimmt auch der Vorsitzende des Vereins „Humanitäre Hilfe für Menschen in Not“, Tom Sauer, höchstpersönlich den mit wertvollen medizinischen Hilfsgütern beladenen Transport, der direkt durch das Kriegsgebiet in die ukrainische Hauptstadt Kiew führen wird. Tom Sauer rechnet mit einer zweitägigen Fahrt. Martina Stauch erzählt bei der Verpackungsaktion in der Praxis, um welche Güter es sich teilweise handelt. So ist ein Ultraschallgerät aus ihrer Praxis und von Saale-med Medizintechnik ein EKG, zwei Blutdruckmessgeräte, ein Sterilisationsgerät sowie ein Defibrillator dabei. Ferner sind mehrere Kartons mit medizinischer Ausrüstung gepackt und Infusionssysteme. Den Wert beziffert Stauch auf weit über zehntausend Euro. Vor der Abfahrt wünschten das Praxisteam und Guido Mathes (Medizinproduktberater) von Saale-med gute Fahrt an Tom Sauer und eine gesunde Rückkehr. eh