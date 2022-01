Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Etliche Exemplare des Tierheim-Kronach-Kalenders 2022 suchen noch eine neue Bleibe in einem tierfreundlichen Haushalt. Wie Katrin Meserth vom Tierschutzverein Kronach mitteilt, ist der aktuelle Kalender zwar sehr gut angekommen. Trotzdem seien noch etliche Exemplare übrig, da man aufgrund eines Fehlers in der Druckerei wesentlich mehr Kalender geliefert bekam, als ursprünglich bestellt waren. Meserth: „Zum Wegwerfen sind sie definitiv zu schade! Außerdem kommt der Erlös voll und ganz unseren Tierheimtieren zugute und die können jeden Cent wirklich gut gebrauchen!“

Von allen drei Ausführungen – Hundekalender, Katzenkalender, gemischter Kalender – sind noch Exemplare auf Lager, die Größe entspricht in etwa DIN A 4. Bei allen abgebildeten Tieren handelt es sich um aktuelle oder ehemalige Bewohner des Kronacher Tierheims . Wie Meserth deutlich macht, will man damit „beweisen, was für eine herrliche Vielfalt an den verschiedensten Rassen bzw. Mischlingen im Tierheim zu finden sind“. Bestellungen sind möglich per E-Mail an tsvkc@gmx.de oder telefonisch unter 09261/20111. red