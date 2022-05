Eigentlich hätte der 1. FC Pressig schon im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern wollen, aber wegen der Corona-Pandemie musste alles verschoben werden. Da seit einigen Wochen wieder Feste und Feiern möglich sind, konnten nun der Festkommers und die Weihe der restaurierten Vereinsfahne durchgeführt werden.

Zur Kirchenparade trafen sich zusammen mit dem Jubelverein Abordnungen der örtlichen Vereine und Verbände am Parkplatz des Ärztehauses. Unter den Klängen des Musikvereins Pressig und angeführt vom Schirmherrn, Landrat Klaus Löffler , marschierte man zur Herz-Jesu-Kirche, um den Festgottesdienst zu feiern. Pfarrer Detlef Pötzl knüpfte an das Evangelium vom guten Hirten an und verwies auf den notwendigen Zusammenhalt in der heutigen Zeit. Anschließend weihte er die restaurierte Traditionsfahne des damaligen Turnvereins aus dem Jahr 1909. 1937 wurde der Turnverein in den 1. FC Pressig integriert und die Fahne deshalb übernommen. Weiterhin wurde ein Erinnerungsfahnenband, das von Ehrenmitgliedern gestiftet worden war, geweiht.

Starker Zusammenhalt im Verein

Im Pfarr- und Jugendheim begann nach dem Gottesdienst der Festkommers mit einem Stück des Musikvereins unter der Leitung von Dominik Richter. Landrat Klaus Löffler sagte, dass der Jubelverein auf eine von Höhen und Tiefen geprägte Vereinsgeschichte zurückblicken könne. Es beeindrucke ihm am meisten, wie es der FC Pressig verstanden habe, die wechselnden Herausforderungen zu meistern und den Vereinsmitgliedern sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten in einer starken Gemeinschaft zu ermöglichen. Weiter führte der Schirmherr aus, dass der Teamgeist, der Zusammenhalt und die Zwischenmenschlichkeit im Vereinsalltag das Erscheinungsbild des Jubelvereins ausmachten. Es engagierten sich viele Idealisten hier, die sich dem Gemeinwesen verpflichtet und dem Sport auf das Engste verbunden fühlen. Deshalb könne man mit Dankbarkeit zurückblicken und mit Zuversicht vorausschauen.

Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch verlas das Grußwort des Bürgermeisters Stefan Heinlein. Darin wurde ausgeführt, dass es Idealismus, stetige Einsatzbereitschaft, Gemeinschaftsgeist und ehrenamtliches Engagement gewesen seien, die zum Erfolg und damit zu diesem Jubiläum führten. Worte des Dankes galten dem aktuellen Vorstand unter Führung von Manfred Müller . Als Geschenk überreichte Wolfgang Förtsch eine Geldspende und ein Gemeindewappen für das Sportheim.

Für den Bayerischen Landessportverband (BLSV) gratulierte Mario Schmid und überreichte die Ehrenurkunde des BLSV. Namens des Bayerischen Fußballverbandes ( BFV ) würdigte Michael Deuerling das vielseitige Engagement und die ehrenamtlich tätigen Betreuer bei der Fußballjugend und übergab die Ehrenplakette des DFB und einen Fußball an Manfred Müller . Vorsitzender Günther Schubert vom Spielgemeinschaftspartner SV Rothenkirchen gratulierte mit humorvollen Worten und unterstrich dabei das gute Miteinander trotz oder vielleicht auch aufgrund der früheren umkämpften Nachbarderbys. Vorsitzender Thomas Günther überreichte namens der Feuerwehr Pressig ein Trikot mit den Unterschriften aller Aktiven der Feuerwehr.

Aus der Vereinschronik

Dann gab Vorsitzender Manfred Müller einen Überblick über die 100-jährige Geschichte des Vereins. Dabei bediente er sich der fast fertigen Vereinschronik, die zurzeit erstellt wird und voraussichtlich im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden kann. Zwischendurch spielte der Musikverein bekannte Melodien und gab dem Beisammensein so eine besondere Note.

Ein Höhepunkt des Abends waren noch drei besondere Ehrungen. Manfred Müller führte aus, dass Andreas Dauer seit frühester Kindheit beim FC Fußball spielte, er war Spiel- und Spartenleiter in der Fußballabteilung und ist in vielen Bereichen stets mit Rat und Tat dabei. Rita Grom ist seit 40 Jahren Mitglied im Verein. Früher war sie eine erfolgreiche Spielerin für die Damenbasketballmannschaft, die 1982 gegründet wurde. Seit 1998 führt sie als Kassierin die Buchhaltung und die Geldgeschäfte für den FC mit Sorgfalt aus. Als Dritte im Bunde wurde Caterina Müller mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Sie ist seit mindestens 25 Jahren mehr oder weniger allein verantwortlich für die Sportheimgaststätte. Und das bedeutet Theken- und Kücheneinsatz bei allen Heimspielen und Feierlichkeiten oder Festen wie Weihnachtsfeier, Preisschafkopf, Italienischem Abend, Schlachtschüssel. „Ohne unsere Caterina nicht durchführbar“, würdigte Manfred Müller . Wo andere Vereine ihr Sportheim verpachten müssten, komme durch den Einsatz von Caterina Müller und ihren Helfern jeder er- wirtschaftete Cent dem FC zugute.

Nach den Ehrungen und dem Ende des offiziellen Teils bedankte sich der Vorsitzende bei allen Beteiligten und lud zum Verweilen in geselliger Runde bei stimmungsvoller Unterhaltung ein.