Kreisspielleiter Habermann von geringer Resonanz der A-Klassisten unbeeindruckt

Am vergangenen Samstag nahmen nur 18 Personen an der Sommerarbeitstagung der Fußball-Spielleiter im Kreis Erlangen/Pegnitzgrund der Herren im Sportheim des ASV Forth teil. Lediglich 16 Vereinsvertreter von 70 Klubs der fünf A-Klasen waren anwesend. Von der geringen Resonanz zeigte sich Kreisspielleiter Max Habermann (Wolfsberg) unbeeindruckt, zumal an den Kreisliga- und Kreisklassen-Tagungen vom 4. bis 23. Juli schon viele grundsätzliche Neuigkeiten bekanntgegeben worden waren.

Das Wichtigste: 13 der 16 anwesenden Vereinsvertreter trugen sich in die Liste für den geplanten Ligapokal ein, der vom 1. November bis 11. April ausgespielt wird. Alle interessierten A-Klassisten, die mitspielen wollen, können sich noch bis einschließlich Samstag, 8. August, schriftlich per E-Mail an habermanmax@aol.com beim Kreisspielleiter anmelden. In den beiden Kreisligen spielt nur eine Mannschaft (Baiersdorfer SV II) nicht mit und in den vier Kreisklassen alle. Zudem informierte Habermann über die Termine für die Nachholholspiele in den A-Klassen 1 bis 5. Am 6. und 13. September werden diese angesetzt, einige Termine sind noch offen. In den fünf Staffeln sind noch insgesamt 27 Begegnungen aus dem Jahr 2019 auszutragen.

Am 20. September steht der komplette 17. Spieltag auf dem Programm. Wegen einer Programm-Umstellung im DFBnet werden die Spielpläne der Rest-Saison 2019/21 in Bayern erst ab dem 20. August online unter www.bfv.de ersichtlich sein.

Die in den vergangenen Tagen in Deutschland gestiegenen Corona-Neuinfektionszahlen beunruhigen den Kreisspielleiter durchaus: "Ich habe große Befürchtungen und Sorgen, dass wir heuer nicht mehr Fußball um Punkte und mit Zuschauern spielen." Habermann bleibt aber Optimist: "Warten wir mal die nächsten drei bis vier Wochen ab. Wir müssen jetzt mal was planen."

Am Dienstag, 4. August, 19 Uhr, treffen sich die Vereinsfunktionäre der B-Klassen zu ihrer Tagung bei der DJK Weingarts. Dort geht es auch um die Einführung des Ligapokals.

Der Bayerische Fußball-Verband erläutert am 5., 6. und 8. August (zwei Mal um 19 Uhr und um 10 Uhr) im öffentlichen Online-Seminar "Zurück auf den Platz" allen Interessierten die derzeitigen Möglichkeiten für den Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb. obl