Hochstadt — Kurz und knapp gestaltete sich die erste Gemeinderatssitzung des neuen Jahres. Für den vor kurzem verstorbenen Gemeinderat Bernd Priemer rückt Listennachfolger Konrad Neder (FW) nach. Bürgermeister Max Zeulner (CSU) nahm Neder den feierlichen Amtseid ab. Das Nachrücken Neders bedingte auch eine Neubesetzung der verschiedenen Ausschüsse. Für diese Neubesetzung hatte die Fraktion der Freien Wähler das Vorschlagsrecht. Nun sind die Ausschüsse besetzt wie folgt:

Bau- und Umweltausschuss: Bürgermeister Max Zeulner (Vorsitzender), Zweiter Bürgermeister Markus Pfadenhauer (Vertreter), Georg Zethner, Arnold Schnapp und Hubert Schirmer (CSU), Andreas Fiedler, Johannes Will und Stefanie Kaiser (Vertreter CSU), Konrad Neder (FW), Armin Hauber (Vertreter FW), Joachim Schlesinger (SPD), Laura Stindl (Vertreter SPD).

Haupt- und Finanzausschuss: Bürgermeister Max Zeulner (Vorsitzender), Zweiter Bürgermeister Markus Pfadenhauer (Vertreter), Johannes Will, Andreas Fiedler und Stefanie Kaiser (CSU), Arnold Schnapp, Hubert Schirmer und Georg Zethner (Vertreter CSU), Udo Stöcker (FW), Armin Hauber (Vertreter FW), Joachim Schlesinger (SPD), Laura Stindl (Vertreter SPD).

Rechnungsprüfungsausschuss: Johannes Will (Vorsitzender), Armin Hauber (Vertreter), Johannes Will, Andreas Fiedler und Stefanie Kaiser (CSU), Arnold Schnapp, Hubert Schirmer und Georg Zethner (Vertreter CSU), Armin Hauber (FW), Konrad Neder (Vertreter FW), Laura Stindl (SPD), Joachim Schlesinger (Vertreter SPD).

Als Verbandsräte für die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hochstadt-Marktzeuln werden neben Zeulner noch Stefanie Kaiser und Armin Hauber fungieren. Vertreter sind Andreas Fiedler, Udo Stöcker und Joachim Schlesinger.

Einem Bauantrag auf Umnutzung und Erweiterung eines Lagergebäudes zum Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage in Hochstadt erteilte das Gremium das gemeindliche Einvernehmen. Unter Bekanntgaben erwähnte der Bürgermeister, dass sich die gemeindliche Kindertagesstätte noch bis Ende Januar im Notbetreuungs-Modus befindet. Die Digitalisierung der Grundschule soll im Laufe der kommenden Woche abgeschlossen sein. Blutspendetermine des BRK in der Katzogelhalle sind zunächst am 11. März und am 26. August geplant.