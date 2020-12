Das Jahr 2020 war ein Jahr der Entbehrungen und der Kontaktbeschränkungen. Das Bürgerhaus am See hätte in Wüstenahorn eigentlich Treffpunkt und Anlaufstelle für Senioren werden sollen. Aber wegen des Lockdowns musste das Haus bereits nach wenigen Wochen wieder schließen, sagte dessen Leiterin Ingrid Marr.

Zudem habe die Pandemie auch vielen Jubilaren in diesem Jahr die Möglichkeit zunichte gemacht, einen runden Geburtstag groß zu feiern. Dies hatte Ingrid Marr, neue Leiterin des Bürgerhauses am See in Wüstenahorn, auf die Idee gebracht, den Jubilaren nachträglich mit einer Überraschungstüte zu gratulieren.

Der Bürgerverein Wüstenahorn mit seinem Vorsitzenden Ulrich Steiner und die evangelische Kirchengemeinde Johanniskirche mit Pfarrerin Ulrike Schmidt-Rothmund signalisierten sofort ihre Bereitschaft, diese tolle Idee zu unterstützen. Edeka Klinner in Weidach und die Apotheke im Wirtsgrund unterstützten die Aktion finanziell. Die Jungen und Mädchen des Kindergartens "Tausendfüßler" bastelten Weihnachtssterne und andere dekorative Dinge. Die kamen in die Überraschungstüte, zusammen mit Saft, Seife, einer kleinen Tischlaterne, einer Alltagsmaske sowie leckeren Naschereien. Insgesamt wurden 33 Seniorinnen und Senioren mit einem "Nuller-Geburtstag" in der Karl-Türk-Straße, im Hutholzweg, Scheuerfelder Straße, Fröbelstraße, Am Mühlteich, Am Lauersgraben und Am Feuerberg beschenkt

Ingrid Marr kann es sich wegen des großen Zuspruchs vorstellen, die Aktion im nächsten Jahr für die runden Geburtstage ab 60 zu wiederholen. des