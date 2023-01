Das Jahr 2023 bringt bei der Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen einige Neuerung. Vieles bleibt aber unverändert, berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen.

Die Dualen Systeme, die deutschlandweit für die Entsorgung von Verpackungsabfällen zuständig sind, haben die Abfuhr der Gelben Säcke im Kreis Kitzingen neu ausgeschrieben. Den Auftrag erhielt erneut die Firma Knettenbrech und Gurdulic, die auch in den kommenden drei Jahren für die Verteilung und Abholung der Gelben Säcke zuständig sein wird. Die Abfuhr findet wie gewohnt alle zwei Wochen statt.

In den vergangenen Wochen wurden Rollen mit Gelben Säcke landkreisweit an alle Haushalte verteilt. Wer keine bekommen hat, kann bei der Firma Knettenbrech und Gurdulic reklamieren und erhält sie nachgeliefert. Kontakt: Tel.: (09321) 939411, E-Mail: abfuhr-kt@knettenbrech-gurdulic.de

Neue Telefonnummer für die Sperrmüll

Für die Teilnahme an der Sperrabfallabfuhr ist eine Anmeldung bei der Abfuhrfirma Knettenbrech und Gurdulic notwendig. Dafür gibt es eine neue Nummer: Tel.: (09321) 939413 (montags bis freitags von 9 und 17 Uhr).

Ab 2023 sammelt die kommunale Abfallwirtschaft keine Erntekunststoffe (Agrarfolien) und Verpackungen von Pflanzenschutzmittelverpackungen mehr. Folien werden Landwirte aber auch in diesem Jahr los, dank Initiative Erde, RIGK GmbH und Baywa. Bei letzter in Dettelbach können am 13. und 14. Februar sowie am 7. und 8. November Erntekunststoffe abgegeben werden. Auskunft zu den Annahmekonditionen und -kosten gibt es unter Tel.: (09324) 97790.

Bereits um 6 Uhr geht es los

Die bislang geltenden Wochentage sowie der Turnus für die Abfuhr von Restmüll, Biomüll, Papiertonne und Gelbem Sack ändern sich nicht. Die Behälter können am selben Wochentag wie bisher zur Abfuhr bereitgestellt werden. Änderungen infolge von Feiertagen sind im Abfuhrkalender 2023 und in der Abfallwelt-App vermerkt. Berücksichtigt ist auch die wöchentliche Leerung der Biotonne, die wieder von Mitte Mai bis Ende Oktober angeboten wird.

Für den Leerungstag gilt für alle Orte im Landkreis Kitzingen folgende Regelung: Die Müllfahrzeuge können zwischen 6 und 20 Uhr vorbeikommen. Feste Uhrzeiten sind bei der Müllabfuhr nicht möglich. Daher sollten die Tonnen, egal ob für Restmüll, Biomüll oder Altpapier, sowie die Gelben Säcke spätestens um 6 Uhr an der Straße stehen.