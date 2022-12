Ob es am Ziel "Weihnachtsmarkt Kleinlangheim" lag? Über 20 Wanderfreunde hatten sich am Sonntag, 4. Dezember, am Seegarten in Wiesenbronn eingefunden, um "über die Mühlen" nach Kleinlangheim zu wandern.

Bei angenehmen Temperaturen und fast Windstille machte sich die Wandergruppe um 13.30 Uhr auf den Weg in Richtung Wutschenmühle. Diese erreichte man wenig später und folgte nun dem Mühlenweg Richtung Nordwesten, immer am Gründleinsbach entlang. Immerhin vier Mühlen wurden auf der kurzen Stecke von hier bis Kleinlangheim betrieben.

Kurze Halte machte man an der Hammermühle, dort gab es die Weiderinder auf der rechten und die Weihnachtsgänse auf der linken Seite zu bestaunen. Direkt nach der Sandmühle dann Pferdekoppeln, auf welchen einige stattliche Pferde daher trabten. Die Weidenmühle am Ortsrand Kleinlangheims ließ man links liegen und erreichte die Ortsmitte.

Bevor es in den Markt ging, wurde schnell noch ein Gruppenfoto geschossen. Jetzt war Zeit, den Weihnachtsmarkt zu besuchen, der in der Kirchenburg aufgebaut war. Ob Kunsthandwerk, Mandeln, Glühwein oder Bratwurst, für jeden war etwas geboten. Vereinsmitglied Monika Conrad hatte in das Torhaus zur "Ausstellung und Bilderschau" eingeladen, welcher gerne Folge geleistet wurde. Schnell war die Zeit vorbei, man traf sich wieder am stattlichen Weihnachtsbaum vor dem Tor zur Kirchenburg und trat den Rückweg an. Schließlich wollte man noch vor Einbruch der Dunkelheit in Wiesenbronn zurück sein.

Von: Konrad Thomann (Medienbeauftragter, Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn)