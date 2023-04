Die Mitglieder des Turnvereins 1861 Marktbreit e.V. trafen sich zu ihrer Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes. Durch die Versammlung moderierte die 1. Vorsitzende Christiane Höfer. "Der Mitgliederstand beträgt 470 Personen, davon 209 männlich und 261 weiblich", bilanzierte sie. Der Kassier Harald Kopp legte einen positiven Kassenbericht vor. Die Kassenwarte Reiner Rösel und Willy Deschner bescheinigten einwandfreie Arbeit, der Vorstand erhielt Entlastung. Unter der Wahlleitung von Reiner Rösel und den Wahlausschuss-Beisitzern Tanja Vetter und Tobias Stadelmann ergab sich bei der Neuwahl des Vorstandes das folgende Ergebnis: 1. Vorsitzende bleibt Christiane Höfer, ihre Stellvertreterin ist Christine Müller, Manuela Kraus löst Harald Kopp als 1. Kassier ab, 2. Kassier bleibt Erika Rupp, Schriftführerin bleibt Erika Rupp.

Der Arbeitsausschuss setzt sich nach der Neuwahl wie folgt zusammen aus: Oberturnwartin ist Stefanie Ebert, Männerturnwart Reiner Rösel, Frauenturnwartin Anke Rupp, Leichtathletikwartin Stefanie Ebert, Turnwart für Badminton ist Mario Pieh, übergeordnete Jugendleiterin Christine Müller. Beisitzer im Arbeitsausschuss sind Harald Kopp, Tobias Stadelmann, Andre Höfer und Stefanie Soldner.

Die Vorsitzende gab die wichtigsten Termine für das laufende Vereinsjahr bekannt: am 18. Mai die Radwanderung, am 19. Juni das Johannisfeuer am Galgenberg, das Kinder- und Jugendzeltlager in Gnodstadt findet vom 14. bis 16. Juli statt, am 17. September ist der Herbstlauf, der Martinsumzug ist am 11. November und die Weihnachtsfeier am 2. Dezember. Christine Müller stellte die neue Vereins-App vor, die sich jeder im App- oder Play-Store herunterladen kann. In der Vereins-App kann sich jedes Mitglied sein persönliches Nutzerprofil anlegen. Die einzelnen Abteilungen sind aufgelistet sowie die Buttons: Aktuelles, Ansprechpartner und Medien. "Per Push-Nachricht kann man sich beispielsweise bei einem ungeplanten Kursausfall informieren lassen, außerdem haben Sie alle Termine des Vereins auf einen Blick und können den Trainer/innen jederzeit per Chat schreiben", führte sie aus.

Von: Thomas Meyer (Pressewart, Turnverein 1861 Marktbreit e.V.)