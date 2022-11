Zeugen gesucht: Unfallflucht nach Zusammenstoß bei Krautheim

Am Freitag fuhr eine 22-jährige Autofahrerin gegen 13.45 Uhr auf der Staatstraße 2274 zwischen Obervolkach und Krautheim. Hierbei kam es in einer Kurve zu einem Unfall, als ein entgegenkommender Wagen nach Vermutung der Polizeiinspektion Kitzingen über die Fahrbahnmitte geriet. Der entgegenkommende Fahrer fuhr unbeirrt weiter, ohne an der Unfallstelle zu halten. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt. Bei der Kollision entstand am Auto der 22-Jährigen ein Schaden von rund 2500 Euro.

Kürbis geworfen: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Freitagmittag kam es im Kitzinger Stadtteil Sickerhausen bei einem Nachbarschaftsstreitigkeit zu einer Körperverletzung. Ein Beteiligter warf dem anderen einen Kürbis an den Kopf, berichtet die Polizei. Anschließend kam es noch zu einem Wortgefecht beider Parteien. Gegen den Kürbiswerfer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Am Samstagabend hatte der Besucher eines Verbrauchermarktes zwischen 18.55 und 19.20 Uhr in der Dagmar-Voßkühler-Straße in Kitzingen seinen Wagen geparkt. Nachdem er zurückgekommen war, stellte er am hinteren rechten Radlauf eine Beschädigung fest, die durch einen unbekannten Autofahrer verursacht worden war. Der Schaden: rund 1500 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Scheibe einer Bushaltestelle beschädigt

Zwischen Freitagmorgen und Samstagabend wurde die Scheibe einer Bushaltstelle in der Gleiwitzer Straße in Kitzingen beschädigt. Der Schaden: circa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Baum im Kitzinger Lochweg umgefahren

Zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Kraftfahrer im Lochweg in Kitzingen einen Jungbaum der Stadt Kitzingen. Hierbei knickten der Baum sowie die zugehörige Halterung um. Der Schaden beträgt 350 Euro.

Platz mit schwarzer Farbe besprüht

Bereits am Sonntag, 30. Oktober, beschmierte ein Unbekannter zwischen 2 und 8 Uhr den Vorplatz eines Anwesens in der Weingartenstraße in Dettelbach mit schwarzer Sprühfarbe. Schaden: 200 Euro.

Pizzeria-Werbeschild in Volkach gestohlen

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 10.20 Uhr, wurde „Im Seelein“ in Volkach, das Werbeschild einer Pizzeria gestohlen. Der Wert: 400 Euro.

Fahrrad im Wert von 2000 Euro gestohlen

Bereits am 25. Oktober kam es in der Alten Obervolkacher Straße in Volkach zu einem Diebstahl eines Fahrrades. Es stand ab 8 Uhr im Hausflur eines Wohnhauses. Es handelt sich um ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Simplon. Wert: 2000 Euro.

Zeuge meldete sich: 43-Jähriger hat Chemikalien im Wald entsorgt

Am Freitagmorgen informierte ein aufmerksamer Spaziergänger die Polizeiinspektion Kitzingen über eine unsachgemäße Entsorgung von Chemikalien. Ein 43-Jähriger hatte Sondermüll in einem Waldstück in Dettelbach abgeladen. Eine Streife konnte den Umweltverschmutzer stellen. Ihn ewartet eine Anzeige.

Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet um Zeugenhinweise zu den ungelösten Fällen: 09321/141-0.