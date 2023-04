Unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen, ist angesichts der Herausforderungen des Klimawandels heute eine der wichtigsten Aufgaben unserer Generation. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll nach den Vorstellungen der Vereinen Nationen bis 2030 in ganz Deutschland vorangebracht sein. Schon 2018 fand unter Initiierung der BNE-Koordinierungsstelle des Landkreis Kitzingen ein Treffen für die Entwicklung und Aufbau eines Netzwerks „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Landkreis Kitzingen“ statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes, der die folgenden Informationen entnommen sind.

Mit einzelnen Unterbrechungen trafen sich seither immer wieder Interessierte an einem Aufbau eines starken Netzwerks im Landkreis Kitzingen und darüber hinaus. Um das zu forcieren, ädt die Umweltstation Kitzinger Land (ehemals BNE-Koordinierungsstelle) alle bisherigen Teilnehmenden sowie neu Interessierte zu der Veranstaltung, „Zukunft durch Bildung – Wir machen mit“, am Samstag, 6. Mai, von 9.30 bis 16 Uhr in die Fastnachtakademie Kitzingen ein.

Der Tag startet mit einem Workshop, in dem sich die Teilnehmenden mit dem Begriff „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ auseinandersetzen. Nach einem Mittagessen gibt es Zeit und Raum, eigene Ideen für ein gute funktionierendes und aktives BNE-Netzwerk auszutauschen. Die Teilnahme an der Veranstaltung inklusive Verpflegung ist kostenlos.

Anmeldung bis Donnerstag, 20. April, per E-Mail an info-umweltstation@kitzingen.de oder unter Tel.: (09321) 928-1109.