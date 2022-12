Weihnachtlich präsentierte sich Abtswind am Wochenende. In der Hauptstraße "wuchs" ein kleiner Wald an Weihnachtsbäumen. Überall duftete es nach Glühwein und Bratwürsten verschiedenster Zubereitungsart. Nikolaus und eine fröhliche Engelschar zogen durch die Straßen. Die Engel waren dem lebendigen Krippenspiel entsprungen und machten eifrig Werbung für dieses. Am Vorabend des Abtswinder Weihnachtsmarktes, den der Fremdenverkehrsverein organisiert hatte, gab es in der Scheune der Familie Lenz bereits die Premiere des Krippenspiels und die offizielle Eröffnung. Viele Abtswinder und Gäste aus den umliegenden Orten waren dabei.

Bürgermeister Jürgen Schulz und der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Michael Krauß begrüßten die Gäste, besinnliche Worte gab es von Pfarrerin Beate Krämer. Die Großen und Kleinen der Kinderchöre ernteten für ihre Lieder den verdienten Applaus.

Echte Schafe verfolgten das Treiben

Die Scheune war für das Krippenspiel der Abtswinder Laienschauspieler in seinem 30. Jahr, wie Bürgermeister Schulz bei der Eröffnung verriet, hergerichtet. Echte Schafe verfolgten das Treiben aufmerksam. Bei ihnen im Stall fanden Maria und Josef Unterkunft. Dort huldigten auch die Hirten und die drei Weisen aus dem Morgenland dem Jesuskind. Zwei Flötenengel und eine kleine Engelschar begleitete das Spiel. Das Krippenspiel wurde am Sonntag mehrfach aufgeführt.

Viele kamen am Sonntag wieder nach Abtswind, um im Haus des Gastes nach Geschenken für sich oder andere Ausschau zu halten. Weitere Stationen in diesem Jahr waren die Ölmühle, der Winzerhof Krauß, der Hof bei der Vinothek Böcher, die Adventswerkstatt im Kirchhof, das alte Schulhaus, Ramonas Kräuterhof und der Abtswinder Kräuterteeladen.

Auch die Kirche hatte geöffnet und lud bei dezenter weihnachtlicher Orgelmusik im Hintergrund zur adventlichen Besinnung ein. Wer wollte, konnte unter dem Motto "Lichtblicke – Hoffnung teilen" seine Lichtblicke mitteilen.