Der BLLV wählte einen neuen Vorstand und ehrte zahlreiche Mitglieder für ihre Treue. Vorsitzende Sabine Huppmann berichtete aus ihrer von Workshops und Fortbildungen, aber auch Freizeitveranstaltungen geprägten Amtszeit, soweit etwas möglich war. Irina Valentin übernahm die Kasse von Vorgänger Bernd Landmann und bezifferte die Zahl der Mitglieder mit 419.

Der Bezirksvorsitzende Helmut Schmied merkte eingangs an, dass Ruhestand heute kein Nachteil sei. Schule sei immer schön und fordernd gewesen, um die Gesellschaft von morgen mitzubilden. Den Lehrermangel beschrieb er eher als Notstand, dem man in Unterfranken mit 1500 Substitutionskräften aus allen Berufen begegne. Nur so sei Unterricht aufrechtzuerhalten, allerdings gingen laufend Lehrkräfte in den Ruhestand. Lobende Worte fand er für die veränderte Sicht auf Lehrer als "arme Dorfschulmeisterlein" mit jetzt deutlich mehr Wertschätzung in der Öffentlichkeit. Erst Corona habe deutlich gemacht, was Lehrer sein bedeute.

Die Ehrungen übernahm die wiedergewählte Vorsitzende Sabine Huppmann, sie verabschiedete Bernd Landmann aus dem Vorstand, wo er seit 1998 als Schatzmeister tätig war.

Den bevorstehenden Wahlen geschuldet

BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann begrüßte die Bereitschaft, Verantwortung in einer Zeit seit Jahrzehnten nicht gekannten Lehrermangels zu übernehmen. Das lasse Zweifel aufkommen, ob Lehrer das noch lange durchhalten. Es seien Fehler geschehen, die nicht der BLLV zu verantworten habe. Den billigen Grundschullehrer gebe es nicht mehr, jetzt seien alle Lehrer gleich. "Endlich", wie sie unter Beifall betonte. Dies sei im Wesentlichen den bevorstehenden Wahlen und dem Lehrermangel geschuldet.

Die Versammlung mündete in das Sommerfest, zu dem die Lehrerband Swinging Five aufspielte.

Bei den Wahlen wurde Vorsitzende Sabine Huppmann in ihrem Amt bestätigt, ihr Stellvertreter ist Andreas Liebald. Schatzmeisterin und Schriftführerin ist Irina Valentin. Zum Team Aktive gehören: Becky Ehmann, Katharina Flammer, Tom Friederich, Kerstin Hahn, Joachim Huppmann, Jutta Leisten-Schuhmann, Luisa Vornberger, Matthias Schuhmann, zum Team Pensionisten Edith Eisenhuth und Kerstin Schiersch. Die Betreuung junger Mitglieder übernehmen Jutta Leisten-Schuhmann und Luisa Vornberger und die Revision Bernd Landmann und Becky Ehmann.

Geehrt wurden für 65 Jahre Emmi Haselbach, für 60 Jahre Ingrid Halbritter und Christine Helling, für 55 Jahre Reinhold Breunig, Luise Denk, Elsbeth Eisenhuth, Josef Gübitz und Elisabeth Keppner-Henneberger, für 50 Jahre Ingrid Beutler, Irene Hünnerkopf, Waltraud Kirch, Walter Kreß, Hubert Przybylla und Brigitte Schwarz, für 40 Jahre Heike Hahn, Adalbert Hanshans, Jutta Leisten-Schuhmann, Eva Müller und Andrea Riedmann und für 25 Jahre Nadine Preissler, Anja Vogel und Claudia Warth-Jans.