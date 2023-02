Einstimmig angenommen wurde die neue Satzung des Kleinlangheimer Obst- und Gartenbauvereins in der Jahresversammlung des Vereins am Sonntagnachmittag im Schützenhaus. "Die Mustervorlage des Landesverbandes wurde auf unsere Verhältnisse zugeschnitten und unsere Satzung somit überarbeitet", sagte Vereinsvorsitzender Hans-Werner Stier dazu.

Bei der Vorstellung der neuen Satzung ging er auf verschiedene Punkte ein. Unter anderem auf die Haftung bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, die sich aus der Gesetzeslage ergibt. Als finanzielle Ausgabengrenze für den Vorstand gilt die Summe von 1000 Euro mit der Ausnahme eines dringenden Falls während des Keltereibetriebs. Dann können der Vorsitzende oder Reiner Weinmann über einen höheren Betrag verfügen. Für die Vereinsleitung gilt nun der Passus, dass diese solange im Amt bleibt, bis eine neue gewählt ist, falls die Ämter bei der Vorstandsneuwahl nicht sofort vergeben werden können.

107.000 Liter Most gepresst an 19 Keltertagen

Beim Rückblick auf 2022 berichtete Vorsitzender Stier von 19 Keltertagen, an denen 107.000 Liter Most aus den angelieferten Äpfeln gewonnen wurden. 90 Prozent wurden zu Saft weiterverarbeitet, der Rest als Most abgefüllt. Steigende Kosten durch die Inflation und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges hatten Einfluss auf die Preisgestaltung, "da haben wir im Juli 2022 richtig gehandelt".

Zu den Aktionen im vergangenen Jahr gehörte die Spende für die Aufstellung von zwei Sitzbänken in der Bahnhofstraße und im Friedhof. 400 Euro stiftete der Verein für die Restaurierung des Friedhofportals. Für die Kirchenburg gab es Blumenschmuck. Kinder sammelten Äpfel und konnten dann durch das Keltern ihrer Früchte diese Tätigkeit kennenlernen.

Neue Erhitzungsanlage für die Kelterei gekauft

Umgesetzt werden mussten die neuen Vorschriften des Verpackungsgesetzes. "Und wir mussten etwa 1000 Euro an den Grünen Punkt zahlen", so Stier. 25.000 Euro wurden für in Kauf einer neuen Erhitzungsanlage investiert, wodurch ein besserer Prozess bei der Saftgewinnung zustande kam. Der Vorsitzende bedankte sich bei allen, die für den Verein tätig waren und hob den Einsatz der Keltermannschaft unter Führung von Hermine Weinmann hervor.

Schatzmeisterin Gabi Weinmann kam in der Abrechnung für 2022 auf ein Plus. Die Revisoren Wolfgang Ruft und Willi Köhler hatten an der Kassenführung nichts zu beanstanden. Dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Bürgermeisterin Gerlinde Stier dankte der Schützengilde, dass der Obst-und Gartenbauverein seine Versammlung im Schützenhaus abhalten könne, nachdem das Gasthaus "Zum Bären" geschlossen wurde. Sie freute sich, dass trotz Hitze und Trockenheit im vergangenen Jahr eine gute Ernte eingefahren und damit auch ein gutes Kelter- und Umsatzergebnis erzielt wurde. Dass die Satzung geändert wurde, hielt sie für sehr wichtig.

Helfer für die Archivierung alter Unterlagen gesucht

Vorsitzender Stier kündigte für 2023 eine neue Preisliste an, "wobei wir bestrebt sind, die Preise stabil zu halten". Vorgesehen sei wieder eine Kelteraktion mit Kindern und ein Ersthelferkurs in Verbindung mit dem Roten Kreuz. Vorgenommen hat sich die Vereinsleitung eine Archivierung von Unterlagen aus früheren Zeiten des Vereins im Torhaus der Kirchenburg. "Dazu werden noch Leute gesucht." Der Verein werde weiter zufriedene Kunden im Fokus haben und auf die Freundschaft mit der Schützengilde Wert legen, so Stiers Schlusswort.

In Abwesenheit wurden Rudolf Pröschel und Peter Martin geehrt, die beide seit 40 Jahren Mitglieder im Obst- und Gartenbauverein Kleinlangheim sind.