Die 23. Ehrenamtsgala des Fußballkreises Würzburg im Rittersaal von Schloss Grumbach in Rimpar war die passende Gelegenheit an 23 Mitarbeiter der Fußballvereine des Fußballkreises Würzburg Dank zu sagen für ihre Vereinsmitarbeit. An diesem Tag versammelten sich 655 Dienstjahre, um die Auszeichnungen entgegen zu nehmen. BFV-Vizepräsident und BV Jürgen Pfau und Kreisvorsitzende Marco Göbet überreichten Ehrenurkunde des DFB und eine nicht im Handel erhältliche Armbanduhr als Zeichen des Dankes des Deutschen Fußball-Bundes.

DFB-Kreisehrenamtsbeauftragte Ludwig Bauer schilderte in der Laudatio die Verdienste des Preisträgers Karl-Heinz Zehnder vom TSV Sulzfeld. Im Mittelpunkt seiner ehrenamtlichen Mitarbeit stand die Jugendarbeit. Seit 1994 bis heute ist er bis heute als Jugendtrainer in seinem Verein tätig. Viele Spieler, die unter seiner Regie gelernt haben, fanden sich später in der LL-Mannschaft seines Vereines wieder. Von 1996 bis heute stellt er sich als Fahnenträger zur Verfügung. 2000 wurde er zum Gesamtjugendleiter gewählt, eine ansprechende Funktion in jedem Fußballverein und dieses Amt übt er auch heute noch aus. 2012 ließ er sich zum Vereinsehrenamtsbeauftragten ausbilden und hat seitdem die Raute als höchste Auszeichnung des Bayerischen Fußball-Verbandes für seinen TSV in der Stufe Goldene Raute mit Ähre erreicht. Seit 2014 bis heute ist er auch als 3. Vorstand gewählt. Viele verdiente Mitarbeiter seines Vereines konnte er zur DFB-Sonderehrung verhelfen.

Mit dieser höchsten Auszeichnung des DFB hat es ihn nun selbst erwischt. Er ist aus dem Vereinsleben seines TSV`s nicht wegzudenken. Der Verein sagt Danke, Dank, der auch beim DFB angekommen ist und mit dieser flotten Herrenuhr und dieser Urkunde zurückkommt. Ludwig Bauer gratulierte mit großem Dank dem Tausendsassa Karl-Heinz Zehnder zur DFB-Sonderehrung und überreichte auch einen EM-Schal des DFBs.

Von: Ludwig Bauer (Kreisehrenamtsbeauftragter im Fußballkreis Würzburg, Bayerischer Fußball-Verband)